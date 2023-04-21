新北雪白油桐花季！土城下起「五月雪」　浪漫賞桐景點公開

▲新北油桐花開風起花落時又如白雪紛飛。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4、5月節氣榖雨時分，正是賞「桐花」的最佳時節。油桐花滿開時猶如靄靄白雪布滿山頭，風起花落時又如白雪紛飛，每逢桐花季，新北市許多地方山區都可見桐花身影，其中，人氣最高的就是交通方便的土城，新北市政府景觀處推薦土城的熱門賞桐景點，邀請民眾桐花盛開的時候來朝聖拍照。

新北市土城區首推熱門賞桐景點為土城桐花公園，只要搭捷運板南線到永寧捷運站，再轉乘公車至南天母廣場站即可抵達。桐花公園位於土城最高峰天上山的半山腰，佔地約7公頃，種植約百株廣東油桐。園內設有親水木棧道、露天看台、木炭窯展示區、泡茶休憩平台、觀景平台、三角吊橋、立體爬網及涼亭等休閒區，制高點還可以遠眺土城市景。

▲浪漫雪白花，用桐花排字表達情意。

鄰近桐花公園的承天禪寺，也是土城熱門的賞桐景點，搭乘捷運至永寧站2號出口，再轉公車搭乘藍43延南天母、藍44延南天母、假日公車到南天母廣場站下車，再由對面新山門步行10分鐘上山。承天禪寺步道全長約3.7公里，兩側保有許多臺灣低海拔山區的原生林木，沿路有不少油桐樹散布其間，還可一路健行至承天禪寺參拜，禪寺莊嚴清淨環境清幽雅靜。

位於土城冷水坑休閒公園內的太極嶺步道，除了是賞櫻秘境外，因太極嶺附近盛產桐花，常有民眾到此賞桐。搭乘捷運於土城捷運站2號出口出站後，往前沿著金城路一段步行至土城區公所公車站搭乘570，於山中湖站下車，再步行約850公尺，即可抵達太極嶺登山口。環境幽靜的山中湖，又有文筆山、將軍嶺、五城山、太極嶺等四通八達的登山步道，是當地居民登山遊憩的好地方。

▲桐花公園裡的三角吊橋。

在桐花季，新北市景觀處特別推薦觀賞油桐花的兩種方式，一種是漫步林蔭步道間，遠望欣賞山間綻放於樹梢的油桐花；另一種就是欣賞油桐花隨風飄落地面形成浪漫雪白花毯。每年油桐開花時間會受到溫度及降雨量影響而略有不同相關花訊或活動資訊可至FB「賞花快報」並按讚追蹤，歡迎大家到這些景點走走，享受大自然的美好。

農業局長李玟表示，整治工程的初衷是為了保護民眾生命財產安全，為了減少工程對環境的影響，讓工程與環境共存，兼顧人文發展與自然生態，長期推動砌石生態工法，以安全為前提下減少水泥使用，並考量動物棲息特性，以達成安全與生態兼顧之目的，更可以達到減碳目標，同時以天然砌石材料融入自然溪流環境，並考量景觀美感設計，未來也會持續營造人與自然和諧共好的環境。

▲熱門賞桐景點土城桐花公園。