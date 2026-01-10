男大學生裝睡！公車猥褻外籍女27分鐘　她冷靜蒐證淫狼重判9月

▲嘉義某男大學生在公車上裝睡猥褻女外籍生，時間長達27分鐘，遭判處9個月徒刑。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義一名就讀大學的21歲李姓男大學生，竟在晚間通勤公車上對同校外籍女學生伸出狼爪，猥褻行為長達27分鐘，行徑令人髮指。被害女學生臨危不亂蒐證並報警，警方迅速逮人，法院審理後認定犯行明確，依強制猥褻罪判處李男有期徒刑9月，全案仍可上訴。

判決指出，案件發生於去(2025)年9月18日晚間，21歲李男在校內公車亭尾隨一名外籍女學生上車，並刻意坐在其身旁。公車行駛途中，李男佯裝入睡，先以手觸摸她大腿，遭推阻後不僅未收手，反而變本加厲，將手伸入裙內，甚至直接探入內褲撫摸其私密部位。女學生當下雖極度恐懼，仍強迫自己冷靜，暗中以手機拍下李男外貌，並錄影蒐證、傳訊向友人求救。

整起猥褻行為自晚間6時51分持續至7時18分，時間長達27分鐘，直到女學生鼓起勇氣向其他乘客示意求助，李男才停止行為，女學生隨即更換座位，並在嘉義市噴水圓環站下車後立即報警。警方調閱監視器畫面，並比對被害人提供的錄影證據，很快鎖定李男身分，循線將人查緝到案。

檢方偵辦時，李男僅坦承部分行為，否認有直接觸碰被害人下體，但法院綜合被害人證詞、錄影畫面及相關事證，認定其犯行屬實。法官痛批，李男在公共交通工具上，對素不相識的外籍女學生強制猥褻，時間非短，嚴重侵害性自主權，對被害人造成難以抹滅的身心創傷，且至今未與被害人和解，也未取得諒解。

法官審酌，李男雖於審理中坦承犯行、態度尚可，並表達調解意願，但犯罪情節重大，難認有情堪憫恕之處，駁回辯護人請求依《刑法》第59條減刑主張；另考量其過往素行及曾涉無故攝錄他人性影像未遂之前科，判處有期徒刑9月，以示警惕。