　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大學生裝睡！公車猥褻外籍女27分鐘　她冷靜蒐證淫狼重判9月

▲劉姓男子於去年4月間凌晨佯裝購物，卻強拉女店員進入廁所熊抱腰際，還觸摸其下體等處強制猥褻得逞，女店員事後報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲嘉義某男大學生在公車上裝睡猥褻女外籍生，時間長達27分鐘，遭判處9個月徒刑。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義一名就讀大學的21歲李姓男大學生，竟在晚間通勤公車上對同校外籍女學生伸出狼爪，猥褻行為長達27分鐘，行徑令人髮指。被害女學生臨危不亂蒐證並報警，警方迅速逮人，法院審理後認定犯行明確，依強制猥褻罪判處李男有期徒刑9月，全案仍可上訴。

判決指出，案件發生於去(2025)年9月18日晚間，21歲李男在校內公車亭尾隨一名外籍女學生上車，並刻意坐在其身旁。公車行駛途中，李男佯裝入睡，先以手觸摸她大腿，遭推阻後不僅未收手，反而變本加厲，將手伸入裙內，甚至直接探入內褲撫摸其私密部位。女學生當下雖極度恐懼，仍強迫自己冷靜，暗中以手機拍下李男外貌，並錄影蒐證、傳訊向友人求救。

整起猥褻行為自晚間6時51分持續至7時18分，時間長達27分鐘，直到女學生鼓起勇氣向其他乘客示意求助，李男才停止行為，女學生隨即更換座位，並在嘉義市噴水圓環站下車後立即報警。警方調閱監視器畫面，並比對被害人提供的錄影證據，很快鎖定李男身分，循線將人查緝到案。

檢方偵辦時，李男僅坦承部分行為，否認有直接觸碰被害人下體，但法院綜合被害人證詞、錄影畫面及相關事證，認定其犯行屬實。法官痛批，李男在公共交通工具上，對素不相識的外籍女學生強制猥褻，時間非短，嚴重侵害性自主權，對被害人造成難以抹滅的身心創傷，且至今未與被害人和解，也未取得諒解。

法官審酌，李男雖於審理中坦承犯行、態度尚可，並表達調解意願，但犯罪情節重大，難認有情堪憫恕之處，駁回辯護人請求依《刑法》第59條減刑主張；另考量其過往素行及曾涉無故攝錄他人性影像未遂之前科，判處有期徒刑9月，以示警惕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲寫真偶像才引退10天　驚傳病逝
獨／30多歲女借廁所流產　16週胎兒亡
意外先說了！洪總脫口爆出新洋投
台灣賓士「兩款休旅大降價」　門檻更親民
館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席
愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了
誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄消防分隊驚見嬰屍！女借廁所流產　16週胎兒亡

網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

翁想回家忘記怎麼走　台中警耐心拼湊線索...助他返家團聚

詐團給錯帳戶急喊「我靠撤回」　苗栗苦主衰變人頭戶也傻眼

男大學生裝睡！公車猥褻外籍女27分鐘　她冷靜蒐證淫狼重判9月

畫面曝光！休旅車跨雙黃切對向　苗栗騎士撞倒退貨車…傷重不治

獎品「警車娃包」太犯規！台中警反詐8千人參加　網狂留言求加碼

高國豪三兄弟互毆！大哥嗆「我要弄斷你的腳」　遭判拘役30日

沒告知要補骨粉植牙害感染！病患怒告牙醫　獲賠81萬

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

獨／高雄消防分隊驚見嬰屍！女借廁所流產　16週胎兒亡

網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

翁想回家忘記怎麼走　台中警耐心拼湊線索...助他返家團聚

詐團給錯帳戶急喊「我靠撤回」　苗栗苦主衰變人頭戶也傻眼

男大學生裝睡！公車猥褻外籍女27分鐘　她冷靜蒐證淫狼重判9月

畫面曝光！休旅車跨雙黃切對向　苗栗騎士撞倒退貨車…傷重不治

獎品「警車娃包」太犯規！台中警反詐8千人參加　網狂留言求加碼

高國豪三兄弟互毆！大哥嗆「我要弄斷你的腳」　遭判拘役30日

沒告知要補骨粉植牙害感染！病患怒告牙醫　獲賠81萬

洪一中開訓儀式點名布坎南掀議　富邦：對洪總言論震驚與不解

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

2025年金控10家獲利一表搶先看　中信金EPS 逾4元暫領先

台鋼全新基地開訓！劉東洋百感交集　訂下「熱情、激情」新目標

外野手凱普勒藥檢未過遭禁賽80場、季後賽也沒得打　身價恐一夕慘跌

獨／高雄消防分隊驚見嬰屍！女借廁所流產　16週胎兒亡

27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

台鋼雄鷹新隊長出爐！吳念庭接棒王柏融　今年想拚安打王

直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

【並非戰機】澎湖小門嶼沙灘驚見飛機碎片　初步研判非失事F-16戰機殘骸

社會熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

「小白機」藏2億筆個資　知名房仲羈押禁見

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

高國豪三兄弟互毆！大哥嗆「弄斷你的腳」判拘役30日

更多熱門

相關新聞

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄

嘉義縣大林鎮今（9）日下午發生工廠火警。嘉義縣消防局於下午4時許接獲通報，指大林鎮中興路二段附近一處工廠冒出火煙，隨即派遣多個分隊趕赴現場搶救。

抓包妻子車震挨告妨害秘密　獲判無罪

抓包妻子車震挨告妨害秘密　獲判無罪

銀髮翁治療性功能還買壯陽藥　竟是有了73歲小三

銀髮翁治療性功能還買壯陽藥　竟是有了73歲小三

快訊／嘉義3月大女嬰疑趴睡致死　檢將解剖追死因

快訊／嘉義3月大女嬰疑趴睡致死　檢將解剖追死因

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

關鍵字：

嘉義色狼猥褻判決

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

最容易「姐弟戀」的三大星座！

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面