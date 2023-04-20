淡水惡火奪4命！倖存4人躲「空氣流通處」逃死　殯儀館悲痛認屍

記者邱中岳、劉人豪／新北報導

昨日（19日）深夜11時許，新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓發生火災，造成同住在3樓的陳家8口4死4傷，今(20日)下午3時許，倖存的陳家4人，陸續前往板橋殯儀館認屍並陪同檢察官檢驗遺體。

▲淡水大水造成4死4傷，倖存家屬今下午前往板橋殯儀館。（圖／記者邱中岳攝）

該起悲劇發生於昨深夜11時許，火災發生後，因為神明廳失火阻礙通道， 一家8口中3人罹難原因為遭濃煙嗆暈在空氣不流通的空間，58歲陳女兒雖然躲到後陽台，但空氣不通造成嚴重嗆傷，經過12小時的搶救仍不治，而4名倖存的家屬，均是躲到屋子另一側有開窗的房間。

今(20日)下午3時許，倖存的30歲陳姓外孫等家屬，陸續抵達到板橋殯儀館，面對媒體包圍不發一語，默默地走進館內準備認屍。

▲家屬陸續前往板橋殯儀館認屍。（圖／記者邱中岳攝）



火災發生時，陳姓一家8口因神明廳失火阻礙通道，受困屋內，警消到場隨即在15分鐘撲滅火勢，並將74歲陳黃姓阿嬤、58歲陳姓女兒、52歲陳姓二兒子、42歲李姓二媳婦、30歲陳姓外孫、24歲陳姓大孫子、19歲陳姓二孫子以及4歲陳姓小孫子救出，但阿嬤、二兒子以及小孫子經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，重傷的58歲女兒也在今天中午宣告不治。

第一線警消人員表示，致命原因包含：一、神明廳失火阻礙通道。二、昨日大雷雨，門窗緊閉、空氣不流通。三、隔間雖然為水泥，但天花板是木造，火勢竄燒到天花板後，迅速延燒造成室內空間迅速升溫、濃煙密布。