不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市連日發生兩起槍擊案，板橋區文化路19日有名吳姓少年疑似因金錢糾紛，憤而朝對方車輛開了15槍，土城區20日又有一名劉姓少年拿著衝鋒槍，朝四川路一家當鋪連開42槍。對此，前立委黃國昌20日表示，派年輕槍手開槍、開完槍後馬上投案、沿途聯絡律師，可見黑幫火拼，早已建立SOP，成為套餐組合，掃黑不該是只有一個晚上的總動員。

新北市連日發生重大槍擊案，市長侯友宜正巧出訪新加坡，侯接獲通報後，立即致電警察局長廖訓誠，他在電話中要求，今天晚上警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

新北市板橋區文化路19日凌晨發生槍擊案，吳姓少年與林男日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳姓少年前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。事後，吳姓少年帶著槍前往板橋警分局投案。

不過，一樁未了一樁又起，新北市土城區四川路二段、信義路口20日上午又發生槍擊案，一名17歲劉姓少年搭乘計程車，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射42槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。對於上述兩起事件，警方目前正在釐清案情並擴大偵辦中。

▼金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍，猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）



對此，黃國昌批評，掃黑不是只有一個晚上的總動員，暴力黑幫在台灣的囂張、對民眾的危害，早已成為社會毒瘤。

對於該起槍擊案，黃國昌指出，這已不只是在五星級飯店辦春酒，而是派出未成年人光天化日，持長槍當街掃射！派年輕槍手開槍、開完槍後馬上投案、沿途聯絡律師到場。

黃國昌直言，可見黑幫火拼，早已建立SOP，成為套餐組合。不僅是目無法紀，更是在玩弄法治。支持檢警全力掃黑，不應停留在口號。自己一直以來倡議應正視黑幫問題，徹底檢討《組織犯罪防制條例》的成效不彰，也希望大家能共同持續關注。