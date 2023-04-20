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淡水惡火4死悲劇！倖存孫驚憶「濃煙瀰漫」　拉表弟衝窗外逃死

▲淡水大水造成4死4傷，倖存家屬今下午前往板橋殯儀館。（圖／記者邱中岳攝）

▲淡水惡水造成4死4傷，倖存的30歲陳姓外孫驚憶死裡逃生經過。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、戴上容、劉人豪／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，造成1家8口4死4傷，驚險逃過死劫的30歲陳姓外孫指出，當天聽到家人吼叫聲驚醒，張開眼已濃煙瀰漫看不到路，發現19歲的表弟在廁所，一起逃到窗外躲避，才讓2人倖免於難。

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者陳以昇攝）

▲淡水民宅深夜大火奪4命。（圖／記者陳以昇攝）

30歲陳姓外孫表示，平時與奶奶、舅舅一家人以及母親住在一起，自已因為從事建築業當工人，所以回家都很早就睡覺。事發當天也是早早就入眠，沒想到突然聽到家人吼叫聲，他立即驚醒起床，環顧四周發現屋內已經濃煙瀰漫看不到路，等稍微冷靜後，發現19歲的表弟躲在廁所，就2人一起逃到窗外躲避火勢逃過一劫。

▲▼淡水公寓失火4人無生命跡象　1女已救回。（圖／記者陳以昇攝）

該起悲劇發生於昨深夜11時許，因為神明廳失火阻礙通道受困屋內， 一家8口中3人主要死因是遭濃煙嗆暈窒息，58歲陳女雖然躲到後陽台，但空氣不通造成嚴重嗆傷，經過12小時的搶救仍不治，死因是呼吸衰竭，而4名倖存的家屬，均是躲到屋子另一側有開窗的房間逃過一劫。

淡水公寓深夜大火，3死1命危，家屬得知噩耗十分難過。（圖／記者黃彥傑攝）

▲淡水公寓深夜大火，家屬得知噩耗十分難過。（圖／記者黃彥傑攝）

第一線警消人員表示，致命原因包含：一、神明廳失火阻礙通道。二、昨日大雷雨，門窗緊閉、空氣不流通。三、隔間雖然為水泥，但天花板是木造，火勢竄燒到天花板後，迅速延燒造成室內空間迅速升溫、濃煙密布。

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