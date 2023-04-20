中駐星大使現身侯友宜下榻飯店！　新北高層澄清：絕無與侯見面

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜19日起率團訪問新加坡，而巧合的是，侯友宜此行下榻的香格里拉飯店，今日上午9點初中國大陸駐新加坡大使孫海燕卻出現在侯下榻的飯店，雖然進出僅約10分鐘，不過已引發關注。對此，新北市府副秘書長張其強表示，「絕無會晤任何一位新北訪問團成員，一個都沒有！不管形式，時間，通通都沒有！」

▲侯友宜昨晚抵達香格里拉飯店。（圖／新北市新聞局提供）



侯友宜本次參訪新加坡相當低調，今日為參訪第2天，但媒體發現，侯下榻的香格里拉飯店大廳竟出現中國駐新加坡大使孫海燕身影，引發外界關心2人是否進行會晤。

針對此，張其強指出，孫海燕到底有沒有去香格里拉，或是去幹嘛，不得而知，但台灣重要官員，到任何與中國大陸有邦交的國家訪問，大陸官方向來很重視，尤其是，與當地重要官員，像是部會首長的會晤，以前也有前例，就是中共大使親自到場坐鎮，嚴防遭到突破，或是被媒體刻意拍到，除了表示認真負責，也表示對事情的在意，這些都不無可能。

張其強強調，這也顯示了台灣在外交上的困境，只要有助於台灣走出去的努力，都應該正面看待，並且鼓勵，沒什麼好分的，畢竟，在家裡面可以吵來吵去，但出了門，就是中華民國，就是一家人。

