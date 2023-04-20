獨／掃射當鋪衝鋒槍曝！疑黑幫最愛...「氣改火」便宜又有殺傷力

▲劉姓少年使用改造衝鋒槍當街掃射，嚇壞路過民眾。（圖／翻攝網路）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

年僅17歲的劉姓少年今早搭計程車，持一把改造衝鋒槍到新北市土城區四川路某當鋪外掏槍掃射，對著當鋪鐵捲門連續開槍掃射51槍，隨後神態自然把衝鋒槍收到背包內繼續搭上計程車，要司機載他到板橋警分局大觀派出所投案，劉姓少年在車上還打電話請律師到警所陪訊，顯見是黑幫派遣少年槍手開槍示威且規避刑責。

▲劉姓少年使用改造衝鋒槍掃射51槍，疑似使用市售瓦斯槍進行改造，對比可見下槍身彈井尺寸、摺疊槍托與市售產品不同。（圖說下同／翻攝網路）

警方調查，除了少年開槍犯案完立刻打電話給律師、並要計程車司機開車帶他投案，除了表達犯案後有悔意要投案，律師到場陪訊更是黑幫藉此監控少年說詞的典型手法。另外黑幫選擇的該把衝鋒槍配上摺疊戰術槍托設計，可讓劉姓少年犯案前，把槍對折放在隨身提袋內藏匿，顯見黑幫對犯案槍枝曾精心挑選。

鑑識人員對涉案衝鋒槍進行初步鑑識，知情人士透露該槍外觀與台灣知名玩具槍一線品牌出品的M4 AR瓦斯突擊步槍相同，且經客製化更換國外知名槍廠F1 FIREARMS的輕量化上下槍身，但下槍身彈井尺寸、槍機、進彈室經過專業改造，使用改造的9mm子彈加長型彈匣，可以短時間連續射擊，火力相當驚人。

台灣知名玩具槍一線品牌的產品並無全金屬操作槍，但旗下瓦斯槍產品均多使用全金屬鋼構材質，性能優良頗獲國內外玩家推崇，警方不排除該衝鋒槍有可能是氣槍改造，推估黑幫利用該類槍枝的優點，使用玩具槍改造增加警方追查槍枝來源困難，且也顯示購入成本低廉、改造方便但殺傷力不低的改造槍，已成為近年黑幫犯案最愛。

另外警方也不排除該款槍枝有可能是美國槍械公司「F1 FIREARMS」出品的9MM F-1 SKELETON POLISHED

GOLD 9MM PISTOL，原裝成槍，但該槍在美國若無自動擊發功能，政府將視為是一般9MM手槍，至於是原廠F1出品的制式槍械，還是利用台廠瓦斯槍所改造的土改衝鋒槍，則需鑑識人員送鑑後比對釐清。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



