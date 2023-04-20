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快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

▲▼ 侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜今早於新加坡與新加坡國家發展部部長Desmond Lee（右二）會面。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜出訪新加坡進行城市外交，由於今（20）日一早侯友宜未有公開行程，外界推測侯應該是與新加坡政府高層會面。稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee在臉書上說明，侯友宜及團隊今早針對新加坡和新北市所面對的各種重要課題進行了深入的交談，包括住房、水務管理、碳排放目標等進行交流。

人在新加坡訪問的侯友宜，面對隨行媒體詢問是否有安排與新加坡高層官員會面，侯友宜不斷強調，他今早針對國家發展問題，與新加坡公私部門都做了很多良善溝通交流，包括城市治理、都會發展、永續都做了很多溝通，至於要不要對外來公布，一定尊重新加坡。

不久之後，Desmond則在臉書上指出，今早在市區重建局新加坡城市展覽館接待侯友宜及他的團隊。他們就新加坡和新北市所面對的各種重要課題進行深入交談，包括可持續性城市發展、住房、水務管理和各自為成碳排放目標所做出的努力等等。

Desmond提到，他們也分享了各自在推動社群、激勵居民支持弱勢社區和促進環境的可持續發展方面的經驗。「感谢侯市長蒞臨新加坡，讓我們有這個相互學習的機會！」。

▲▼ 侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供）

 ▲▼ 侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供）
 

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