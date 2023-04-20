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新北連日兩起槍擊案　侯友宜越洋致電警察局長：要求帶隊掃蕩

記者詹宜庭、崔至雲／台北－新加坡報導

新北市警方連日接獲轄內槍擊案，板橋區文化路19日有名吳姓少年疑似因金錢糾紛，憤而朝對方車輛開了15槍，隨後到板橋警分局投案；土城區20日又有一名劉姓少年拿著衝鋒槍，朝四川路一家當鋪連開42槍，開完槍後隨即搭計程車到板橋警分局投案。對此，出訪新加坡的新北市長侯友宜今日致電警察局長廖訓誠，下令其親自帶隊掃蕩，「不允許也不寬貸這種事情再度發生。」

新北市板橋區文化路19日凌晨發生槍擊案，吳姓少年與林男日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳姓少年前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。事後，吳姓少年帶著槍前往板橋警分局投案。

不過，一樁未了一樁又起，新北市土城區四川路二段、信義路口20日上午又發生槍擊案，一名17歲劉姓少年搭乘計程車，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射42槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。對於上述兩起事件，警方目前正在釐清案情並擴大偵辦中。

出訪新加坡的侯友宜接獲通報後，立即致電警察局長廖訓誠，只見侯友宜面露嚴肅神情，他在電話中要求，今天晚上警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

侯友宜說，雖然現在已經抓到犯人，但還是要繼續追查是否有幕後共犯，甚至是其他的犯罪集團，「對於這種不法犯罪集團絕對不能手軟，必定要全力壓制，不允許也不寬貸這種事情再度發生」，並下令廖訓誠親自帶隊掃蕩。

另對於媒體問及槍擊案偵辦進度，以及如何看待民進黨批評他只顧總統夢不顧民眾被槍擊？侯友宜則回應，新北市發生槍擊案，他在第一個時間立即指示新北警方要快速羈收，雖然犯嫌投案了，但他也特別囑咐，投了案也要把幕後的犯罪集團找出來，「我們打擊犯罪絕不寬貸也絕不手軟，今天晚上也要同步擴大臨檢大掃蕩，面對黑幫囂張，我們絕對全心全力壓制犯罪。」

▼侯友宜談土城槍案。（圖／新北市府提供）

▲▼侯友宜談土城槍案。（圖／新北市府提供）

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