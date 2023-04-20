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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳見星國政府高層？　侯友宜：要不要對外公布尊重新加坡

▲▼侯友宜抵達香格里拉飯店。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜抵達香格里拉飯店。（圖／新北市新聞局提供）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜出訪新加坡，傳出將見副總理兼財長黃循財。對此，侯友宜20日下午表示，謝謝大家關心，早上已跟大家報告過了，一切尊重新加坡安排的公私部門，針對國家發展都做了很多良善溝通交流，包括城市治理、都會發展、永續都做了很多溝通，至於要不要對外來公布，一定尊重新加坡。

侯友宜下午參觀南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心。針對美中角力戰持續升溫，新加坡總理李顯龍19日在演說中指出，台海緊張局勢成為美中競爭「最危險的導火線」。侯友宜表示，國際間關心台海穩定、區域和平，身為台灣的每一個份子，守護中華民國、愛台灣這塊土地是共同的目標，所以兩岸之間避免衝突，要用平等、尊嚴、友善的方式來對話、務實的交流，走出避免衝突、和平的大道。

媒體追問，國民黨主席朱立倫之前在擔任新北市長的時候到新加坡有見到李顯龍，這次侯有沒有會見李顯龍的可能？侯回應，「謝謝大家關心，我們一切尊重雙方面的安排」。

至於是否有安排與新加坡副總理黃循財會面，侯友宜則說，謝謝大家關心，早上已跟大家報告過了，一切尊重新加坡安排的公私部門，針對國家發展都做了很多良善溝通交流，包括城市治理、都會發展、永續都做了很多溝通，至於要不要對外來公布，一定尊重新加坡。

針對上午中國大陸駐新加坡大使孫海燕進出香格里拉飯店，二人有無見面？侯友宜則說，「完全沒有這件事情。」

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