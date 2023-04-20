行政院會推全民科普　黃偉哲支持科學教育扎根

▲行政院將推動「科普列車」環島計畫，鼓勵學生參加科普活動、認識基礎科學，台南市長黃偉哲也在院會中表態支持，台南將響應國科會的做法，推動科學教育扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院會20日由國科會說明科普教育推廣計畫，政府將推動「科普列車」環島計畫，鼓勵學生參加科普活動、認識基礎科學，台南市長黃偉哲也在院會中表態支持，台南將響應國科會的做法，推動科學教育扎根。

黃偉哲市長表示，台南市所屬台南市所屬中小學共271所，國中部分，約97％皆有自然科實驗室，而國小約70％有專科自然教室。台南市政府已逐年編列經費，目標是所有學校均有自然教室，並全面更新現代化實驗設備，落實科學教育扎根。

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台南市教育局表示，自2016年起與國立成功大學合作科技部「全民科學週計畫」，每年補助成功大學30萬元經費，用於本市學校參與旨揭活動使用之實驗耗材及講義教材等，迄今已嘉惠超過70％以上的國中小學校，超過60％以上為偏鄉學校。

教育局也說明，台南市將廣泛結合外部資源，包括與國立成功大學合作辦理「台南市全民科學週」活動、與國立台灣師範大學合作辦理「強化學生基礎科學能力營隊」、與國立高雄師範大學科學教育中心辦理「中小學科學教育計畫專案」等。

黃偉哲市長也強調，目前台南正籌辦2024年第64屆全國科展，歡迎全國師生在台南400年時，一起到台南參加科展，了解學生們的最新創意，以及台灣科學教育的成果。