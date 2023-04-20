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台南列豪雨範圍...結果「地還乾的」　市府提醒：大雨下午才來！

▲台南地區19日雖有降小雨，但20日則未見降雨，市民十心關心這波鋒面能否為缺水的台南水庫解渴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地區19日雖有降小雨，但20日則未見降雨，市民十心關心這波鋒面能否為缺水的台南水庫解渴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地區嚴重缺水，市長黃偉哲特率官員前往台南安平開台天后宮向媽及四海龍王祈雨，而春雨到來也為北部、中部帶來豪大雨，而台南市則從19日晚上就開始下起陣雨，但因雨勢不大，甚至有民眾質疑「地還是乾的」，20日天候更是時陰時睛，市民不禁要問，大雨會不會來？

據中央氣象局預報資料，4月19日起，北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，市長黃偉哲也立即啟動防汛整備作為，呼籲民眾嚴防致災性降雨，留意天氣變化、提高警覺加強戒備。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，本波鋒面來臨，雖可能伴隨較明顯的雨勢，但要為台南地區一次解旱仍有困難，民眾尚需節約用水，珍惜水資源。而近期玉井、楠西、左鎮及南化山區一帶正值芒果結果期，因旱情缺水澆灌，市府立即與水利署合作解決山區農業用水需求，調度水車從新化虎頭埤載水至玉井等山區臨時取水點，供農民載運澆灌，希望本波鋒面能帶來適度降雨，稍解山區農業燃眉之急。

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民眾對此波降雨機會十分期待，19日台南降雨，市長黃偉哲馬鏟在臉書PO說：下雨了！今年最強一波的春雨鋒面接近，除了希望天降甘霖，幫水庫解渴，更希望「下對地方、下對時間」，避免造成淹水。也提醒市民天氣轉涼，出門要攜帶雨具、小心安全。

但根據氣象局資料，截至20日上午8時，台南降雨量最多為5毫米，除關廟區較多外，其他各區大多沒下雨，掛0佔大多數。不過因全台各地也有不少地區傳出淹水，中央氣象局上午再發布豪雨特報，表示受鋒面影響，易有短延時強降雨，台南以北地區及澎湖縣有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

台南市政府災害防救辦公室指出，根據目前最新的雷達回波圖，其鋒面尚未接觸到台南，目前雨勢較大在雲林以北，雲林以南預估中午到下午鋒面通過，較易有陣雨或雷雨，有短時較大雨勢機會，請市民不能掉以輕心。而市府防汛工作也超前部署完成，市民朋友不用過度憂心。

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