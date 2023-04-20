化身關廟鳳梨最佳代言人　黃偉哲熱鳳梨1萬6千顆40分鐘銷售一空

▲台南市長黃偉哲第12度參加東森購物平台直播節目，熱銷關廟金鑽鳳梨，在直播40分鐘內，完銷2000箱、共1萬6000顆關廟鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南優質農特產品深受全台消費者肯定，關廟鳳梨名聲響亮家喻戶曉！目前正值台南鳳梨產季，市長黃偉哲20日特地北上，第12度參加東森購物平台直播節目，熱銷關廟金鑽鳳梨，在直播40分鐘內，完銷2000箱、共1萬6000顆關廟鳳梨！黃偉哲代言台南農產品名不虛傳。

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市長黃偉哲表示，每年四月起正是台南鳳梨盛產的季節，關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢下，造就色澤金黃、風味一絕、果肉細緻、甜酸比例最佳的台農17號金鑽鳯梨。

黃偉哲說，鳳梨是富含營養價值的水果，連鳳梨心都可以品嘗享用。黃偉哲現場還透露挑選鳳梨鮮果小撇步，嚴選輕敲「鼓聲」果實，即可吃到香氣濃、富含維生素C、B1及鳳梨酵素的健康優質好鳳梨。

黃偉哲表示，東森農產嚴選關廟鳳梨，外觀完整、果形端正，消費者還可享百分之50的東森幣回饋，呼籲喜愛鳳梨的消費者要把握產季、即時品嘗，訂購最優質的台南鳳梨，一起來支持台南農民。

農業局表示，東森農場嚴選關廟鳳梨每箱10公斤約6至8顆，每顆果重平均1.5公斤以上，糖度測試在16~18度以上，冰鎮後食用肉質細緻，口中充滿酸甜清香，不咬嘴，為盛夏消暑聖品。

農業局指出，市府行銷鳳梨不遺餘力，在國內通路佈局方面，也著手與知名業者合作，目前已經洽談全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店、知名紅茶店等，讓全台民眾都有機會品嘗到台南鳳梨的酸甜好風味。此外，也致力打開外銷市場，日前已有鳳梨銷往日本與香港，接下來仍持續與日本商社對洽，努力拓展鮮果及加工品市場的寬度與廣度，期盼讓消費者帶來更多農產樣貌。東森購物平台直播節目，關廟農會陳愛妹總幹事，也一同到場熱力推銷。