點郭台銘兩大缺失　黃暐瀚曝「衝高民調」解方：全台宣講問到飽

▲郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

表態角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘18日舉行「日本科技經濟開拓之旅」返台記者說明會，但會後卻「負評滿天飛」。對此，資深媒體人黃暐瀚20日表示，郭台銘目前的「黨內連結」方向雖然正確，但在操作上卻出現了兩大缺失，因此建議他去全台各大廟埕宣講，並開放鄉親及媒體問答，直言「這才是衝高民調的真正解方。」

相較民進黨已確定2024總統參選人為主席賴清德，國民黨人選仍是未定之天，國民黨秘書長黃健庭日前表示，目前進入第二階段整合泛藍，將由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜兩人「二選一」。對此，黃暐瀚今日透過臉書發文，點出「賴侯郭」三人的缺點。

黃暐瀚表示，賴清德缺乏「兩岸安全感」，民眾會擔心，若賴清德當選總統，兩岸會不會真的打仗？所以賴清德近期論述的都是「備戰可以有效避戰」，世界盟友的態度，可以遏止中共做出錯誤選擇。而侯友宜則缺乏「國際視野」，所以他直奔新加坡，展開城市外交；郭台銘缺乏「黨內連結」，他四年前負氣退黨，到今天都還不是國民黨員，所以就把國民黨中常會整套搬到五星級酒店，不僅唱國歌甚至還唸起了國父遺囑，試圖想傳達「我也是正藍軍」的政治形象。

不過，黃暐瀚指出，郭台銘雖然「黨內連結」方向正確，但操作上卻出現了兩大缺失。首先是「地點錯誤」，黃暐瀚說，郭台銘是要選舉，不是招商說明會，與其選在五星級酒店，不如去各地廟埕或全台宣講，只有拉近與民眾距離，民調才可能再提高。

第二是「限制提問」，黃暐瀚強調，雖然侯友宜時常「實問虛答」讓人白眼，但至少新北市的記者還有機會「問」。民眾黨主席柯文哲則是常常讓記者問到飽，怎料郭台銘記者會卻限制記者提問，要媒體寫「提問單」？最糟糕的是，提問單上的內容，經過主持人宣念之後，還變了調。他痛批，「郭台銘都還沒當上總統，就已經比總統限制媒體更多，這場記者會可以說是完全失敗。」

黃暐瀚建議，郭台銘還有30天，趕快換地點，去全台各大廟埕，對地方鄉親簡單論述5分鐘，接下來麥克風傳給台下阿姨、小弟、三叔公，甚至連媒體記者都開放問答，這才是郭台銘衝高民調、拉近與民眾距離的真正解方。