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侯友宜星國行訪南洋理工大學　新創基地派「這2人」接待

▲▼侯友宜抵達香格里拉飯店。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜抵達香格里拉飯店。（圖／新北市新聞局提供）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜率團訪新加坡，根據新聞局公布侯的行程可看到，侯今日將參訪新加坡南洋理工大學新創基地、紐頓熟食中心，以及濱海灣賓樂雅臻選酒店。其中新加坡南洋理工大學新創基地將由 NTUitive CEO David Toh 及新北青年創業代表 Ted Chen 接待。

侯友宜訪新加坡行程保密到家，據了解，此行均由新北市秘書長處長饒慶鈺全權處理及安排，就連新聞局也是前一天才會獲得隔日行程。不過據悉，侯友宜今日上午並未有安排行程，約於上午11點多才會離開飯店，前往第一個參訪景點。

依新聞局提供資料顯示，侯友宜今日第一個行程將至濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築。該建築使用的雙層玻璃與中庭天井可以將低輻射的自然光延伸到室內空間，也能將環境溫度降低攝氏2度，相當於減少2%的用電量。酒店屋頂裝設多達210塊屋頂太陽能電池板，每個月將可為酒店提供10,083千瓦時的電力。據了解，新北市府認為新加坡的綠色永續是外界有目共睹，希望藉由參訪，將類似的概念帶回新北市。

第二個行程，侯友宜將參訪新加坡南洋理工大學新創基地，並由該校NTUitive CEO David Toh 及新北青年創業代表 Ted Chen接待。新創基地 NTUitive，是該校與新創公司 I&E 合作創立的，旨在商業化研究、培育未來人才、促進創新、支持創業並將知識研究成果轉化成商業化。希望透過創意、技術和個人的潛能能帶動創業生態圈充滿活力，並將其轉化成現實可行的方案。

最後一個行程，侯友宜將參訪紐頓熟食中心 Newton Food Centre傳統新加坡的小販中心。據新聞局提供資料顯示，星國當局為讓原先的流動攤販可以聚集在乾淨、衛生的營業環境，同時也可以提供當地社區居民社交空間。當地人稱為 Hawker Centre 或 Food Centre。星國規劃每一「組屋」(國宅)社區旁皆會有一小販中心。紐頓熟食中心至1971年開始營業，2005年曾關閉一年裝修重建。2023 年2月1日歷經三個月整修後重啟。熟食中心遵循殖民時期建築的設計元素，配色為白色、黑色及棕色，天花板7米高，可確保通風。中心共計83個攤販，以馬蹄形設置。曾為電影《瘋狂亞洲富豪》其中一個場景。
 

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