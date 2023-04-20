侯友宜強在哪？　謝龍介揭原因：能拿3％本土票替立委翻盤

▲台南市議員謝龍介 。（圖／記者林悅翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選即將開打，被藍軍視為最強人選的新北市長侯友宜卻遲遲未表態參選。對此，前台南市議員謝龍介19日表示，目前所有檯面上的人，唯一能夠在民進黨主席賴清德手上拿到3%自然本土票的人就是侯友宜；而這還會讓原本64盤的立委選區，變成45%比55%的局勢，到時候立委候選人以個人特質加上打拚，就有可能翻盤。

謝龍介在網路節目「下班瀚你聊」中指出，不同候選人在特定選區就是64開，沒有逆轉的空間，可若支持比變成45%比55%，只有5%就逆轉了，而想變成45、55盤，「這就是總統候選人的問題。」

謝龍介回憶，他選過三次立委，2008年他跟前總統馬英九搭配在選，當時馬英九可以說是「秋風掃落葉」，但在南部的選票並不漂亮，國民黨一席立委都沒有。馬英九選舉，固定選區就是64盤，但如果局勢變成45%比55%的時候，立委的個人打拚與特質出來，是有可能會翻盤的，不會是全面都綠的，也不會全面都藍的。

「目前所有檯面上的人，唯一能夠在賴清德手上拿到3%自然本土票回來的人就是侯友宜。」謝龍介強調，那3%是「自然」的本土票，是侯友宜不用努力就能得到的，但如果換成其他候選人，那3%自然而然永遠都拿不到。他舉例，郭台銘很優秀，他甚至可以創造很多議題，但如果是他出線，那3%就是拿不到。

至於有外界傳言侯友宜在南部沒有票，謝龍介直言「剛好相反，侯友宜是真正唯一最強候選人」。他認為，若能夠突破3%的本土票，就能讓很多在原本64開選區的立委，從沒得拚變成有得拚，侯友宜剛好可以吸到一些馬英九吸不到的本土票，也就是說，當侯友宜是候選人的時候，那3%選票就會很自然的正常回歸。