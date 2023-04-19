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「阿公不見了」他急PO網協尋　斗六警員6小時後終於尋獲

▲警方挨家挨戶訪尋是否有見到落單老人，過然在一處民宅空地發現走失的老翁，立即通知家屬前來確認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方挨家挨戶訪尋是否有見到落單老人，過然在一處民宅空地發現走失的老翁，立即通知家屬前來確認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局於日前上午8時許受理民眾報案，稱年約76歲祖父自當日上午6時許離家後便不見蹤影，因祖父雙腳不良於行且天氣炎熱，唯恐其身體不適，長平派出所警員吳建勳、張哲鳴立即受理並展開協尋分頭透過科技與人力，最後在一處民宅的空地中，發現呆坐椅上的老翁，結束一場虛驚。

斗六警分局長平派出所說明，接獲民眾報案後，警員立即至民眾住處調閱監視器，發現老翁獨自步行往福龍宮方向，警方根據行走路線沿線調閱超商、宮廟、住宅等監視器，並挨家挨戶詢問，現場並有熱心民眾與警方逐戶探詢，充分展現警民合作精神。

幸在警方鍥而不捨的努力之下，直至當日下午1時許，於虎溪路一處住家前，發現老翁坐於路邊休息，警方立即通知老翁家人到場，並與老翁的家人一同將老翁攙扶帶回派出所，家屬事後頻向警方表示感謝，表示發現祖父走失時驚慌不已，也有在社群網路上發文尋求在地網友協助，感謝警方積極協助尋找祖父，讓祖父能平安返家。

斗六分局呼籲，家中若有年邁的家人，可申請愛心手環或至分局做指紋捺印建檔工作，亦可申請配戴智慧手環，若有走失即可立即聯絡家屬；如發現家屬不知去向時請立即報警，警方會盡速協尋失聯之親人，幫助民眾與失聯家人團聚。

►聽Podcast #我在案發現場

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