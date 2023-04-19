「雲林打詐隊」招募中　虎尾警治安座談會邀民眾「守財」

▲雲林虎尾警分局舉辦社區治安座談會，由分局長吳正文、偵查隊長郭建宏親自向與會民眾宣導反詐策略並一一破解常見詐騙手段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為呼應警政署新世代打詐策略，除以分齡分眾方式向民眾推廣識詐觀念，更進一步阻止詐騙發生。雲林虎尾警分局舉辦社區治安座談會，由分局長吳正文、偵查隊長郭建宏親自向與會民眾宣導反詐策略並一一破解常見詐騙手段，讓在場民眾驚呼原來是這樣騙！

雲林縣政更成立「雲林打詐隊」，將地方首長、里長、鄰長加入群組，並整理常見的詐騙手法重點宣傳，使用簡單明瞭的方式向民眾宣導，以希望民眾能將反詐知識轉傳給更多親友、以達到全面識詐的效果。

虎尾警分局呼籲，因詐騙手法不斷翻新，警分局經常於官方臉書分享最新的詐騙手法，提醒民眾切莫受騙，並利用官方、民間辦理各式活動活動之際由警方到場以設攤或演講的方式，將反詐技巧向各個年齡層的民眾宣導，期許能使民眾不分男女老少都能「識詐」，以降低全民受詐之可能性，達到警政署推廣新世代打詐策略之目的。

為呼應警政署之新世代打詐策略,以分齡分眾方式向民眾推廣識詐觀念,以期進一步阻止詐騙發生。虎尾分局於舉辦社區治安座談會時,由分局長吳正文、偵查隊長郭建宏親自向與會民眾宣導反詐策略並一一破解常見詐騙手段,讓在場民眾大呼真是專業!

雲林縣政府更成立「雲林打詐隊」,將地方首長、里長、鄰長加入群組,並整理常見的詐騙手法,以簡單明瞭的方式向民眾宣導,也希望民眾能將反詐知識轉傳給更多親友、以達到全面識詐的效果。

虎尾分局呼籲,因詐騙手法不斷翻新,虎尾分局經常於分局臉書分享最新的詐騙手法,提醒民眾切莫受騙,並利用官方、民間辦理各式活動活動之際,警方到場以設攤或演講的方式,將反詐技巧向各個年齡層的民眾宣導,期許能使民眾不分男女老少都能「識詐」,以降低全民受詐之可能性,達到警政署推廣新世代打詐策略之目的。