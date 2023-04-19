雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

記者李姿慧／台北報導

雷雨帶進逼，今(19日)西半部、東北部將轉為有雨天氣，且越晚降雨機率越高，明天周四(20日)則是降雨最劇烈的一天，各地有雨，其中西半部、東北部將有局部大雨或短延時豪雨。

▲氣象局預報員王君賢。（圖／記者黃軍瑋攝）

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中央氣象局預報員王君賢表示，今天(19日)開始到周五(21日)受鋒面接近和逐漸通過影響，轉變不穩定天氣，特別周四(20日)西半部、東北部會有局部大雨或短延時豪雨機率，鋒面接近影響期間會有瞬間大雨、雷電及強陣風出現，要注意豪大雨特報。

至於目前鋒面位置，王君賢指出，上午鋒面在華南地區，鋒面附近對流明顯，在金門上游已觀測到閃電，金門位於鋒面前位置，今天是鋒面逐漸接近過程中，溫度稍微高一點，明天(20日)鋒面抵達台灣，後天周五(21日)鋒面通過逐漸離開。

未來降雨趨勢部分，王君賢說明，今天(19日)白天西半部、澎湖、金門、馬祖轉變短暫陣雨或雷雨，晚上降雨越來越明顯，最明顯降雨落在明天(20日)，西半部、東北部有局部大雨或短延時豪雨發生，明天天氣相當劇烈。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

後天周五(21日)清晨雨勢仍大，不過白天過後降雨將趨緩，但各地仍有下雨情況；周六(22日)水氣逐日減少，下周二(25日)將有下道鋒面影響台灣。

至於南部旱情補水情況，王君賢指出，今天白天鋒面逐漸接近，降雨逐漸明顯，今晚到明天降雨更為明顯，降雨會對中南部水情會有幫助和稍微解渴，但要解除旱象要這種鋒面多來幾波才有可能。

溫度部分，王君賢表示，今天吹西南風，背風面花東有局部36度以上高溫，台東有焚風；明後兩天(20日~21日)鋒面抵達，溫差比較小，各地感受溫暖舒適，周六(22日)開始水氣減少，溫度逐日回升。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）