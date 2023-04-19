虎尾若瑟醫院「到宅寢具消毒乾燥車」啟用　多元服務嘉惠鄉親

▲天助教若瑟醫院寢具消毒乾燥車今日舉辦啟用儀式，希望透過消毒乾燥車的協助，讓長期臥床的民眾能有更舒適、乾淨的生活空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市艾田成長關懷生活協會長期投入公益不遺餘力，2020 年聽到了來自天主教若瑟醫院李聰明院長的演講，得知在雲林縣醫療相對缺乏的偏鄉地區除了有醫療需求外，有許多失能的身障朋友長期躺在久未清潔的環境空間，身體機能每況愈下，所以發起捐款動念，贈予若瑟醫院購買乙輛「寢具消毒乾燥車」。

今(19日)舉辦啟用儀式，希望透過消毒乾燥車的協助，讓長期臥床的民眾能有更舒適、乾淨的生活空間；雲林縣副縣長謝淑亞、社會處長林文志都到現場一同瞭解乾燥車的運作狀況；除了舉辦啟用祝福禮儀式現場氣氛顯得既溫馨又熱鬧。

▲台北市艾田成長關懷生活協會發起捐款動念，贈予若瑟醫院購買乙輛「寢具消毒乾燥車」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

若瑟醫院說明，失能長者、身心障礙者，因其生活自理能力不佳，往往沒有能力維持居家床鋪的整潔及衛生，光靠洗曬棉被，無法根絕病菌，最常見的就是產生異位性皮膚炎、疥瘡、褥瘡、與壓瘡，導致身體機能越趨下降，反覆感染疾病。

天主教若瑟醫院提供沐浴車的服務後發現，即使把身體清潔乾淨，但如果又再次回到充滿病菌的床墊上，也是事倍功半的效果；故李聰明院長看見了他們的需要，將今年的工作重點之一放在「寢具消毒乾燥車」的使用，希望能提供失能者有更好居住環境。

▲「寢具消毒乾燥車」可提供殺菌、除蟎、脫臭、乾燥等功能，過程中完全不使用化學藥劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李聰明院長表示，非常感謝艾田成長關懷生活協會理事長許惠的號召及林學圃先生家屬的支持，才讓醫院的這項服務得以展開，「寢具消毒乾燥車」可提供殺菌、除蟎、脫臭、乾燥等功能，過程中完全不使用化學藥劑；首先會透過臭氧脫臭，再用高溫將病菌及塵蟎給殺死，最後再用除蟎機將所有物品吸乾淨，讓原本潮溼且充滿病菌的寢具變得又暖又膨鬆，更杜絕皮膚感染性疾病疑慮。

艾田成長關懷生活協會理事長許惠也提到，自己曾經照顧臥床婆婆的經歷，讓她對於失能者及照顧者的需求，更能感同深受；而艾田成長關懷生活協會是由一群好朋友們因著共同理念所組合而成，沒有特殊背景，全部都是一般家庭，他們將平時生活花費中存下部分錢，累積每個人一點一滴的愛心，希望用來幫助社會上更需要的朋友。

雲林縣的失能人口有將近1萬7千人，李聰明院長表示，為實現在地老化，支持政府長照2.0照顧服務體系，若瑟醫院發起「疼惜咱的厝邊」勸募專案，希望能夠匯集善款，購買幫助偏鄉長輩就醫的「長照就醫交通車」、「寢具殺菌乾燥車」以及各長照機構的修繕費用等。期盼民眾與我們大手拉小手、一同來幫助更多需要的人，以實際的行動共同守護雲林人。

▲「寢具消毒乾燥車」讓原本潮溼且充滿病菌的寢具變得又暖又膨鬆，更杜絕皮膚感染性疾病疑慮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）