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末班公車已過！老人候車亭原因曝　雲林警民合作助她返家

▲民眾發現公車亭內有位老婦人獨坐，擔心其安危報警請求協助，警方接回老婦花了好長時間慢慢引導對談，照到家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾發現公車亭內有位老婦人獨坐，擔心其安危報警請求協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局古坑分駐所日前夜晚接獲熱心民眾報案，表示經過中華科技大學前發現公車亭內有一名老婦人獨坐在裡面，因夜已深並不會再有公車停留，深怕老婦人安危，關心後發現該老婦人語焉不詳及報警請求協助，警方接回老婦花了好長時間慢慢引導對談，問出大概住所，順利平安將其送返家中。

古坑分駐所指出，值班員警陳政揚接獲報案電話後，研判該老人可能患有失智症狀，立即由所長賴源吉偕同副所長陳建佑與警員黃哲緯前往現場處理。經警方查看該名老婦人身上未攜帶任何身分證明文件，而深夜漸冷，為防止婦人受寒，所長賴源吉等人帶著老婦人返所並提供食物及飲用水。

員警們反覆詢問老婦人問題，慢慢拼湊相關線索，終於查出該老婦人係為永光轄區居民，立即聯絡家屬，老婦人兒子趕來確認係其母親無誤。家屬趕抵分駐所後向警方表示，母親患有失智症，非常感謝警方與熱心民眾的幫忙。分局長温基興表示，如擔心高齡或有失智風險長者走失，可以配戴識別手環或是可以將聯絡電話、名字繡在失智人士衣服上衣外面，以利善心人士發現、聯繫。

▲民眾發現公車亭內有位老婦人獨坐，擔心其安危報警請求協助，警方接回老婦花了好長時間慢慢引導對談，照到家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方接回老婦花了好長時間慢慢引導對談，找到家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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