黃捷校園演講歪成「拜文昌」　學生狂掏講義討簽名：差這科上台大

▲黃捷到校園演講，受到學生熱烈歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員黃捷昨(18日)晚間在臉書發出到高師大附中演講的照片，除了和學生交流言論自由的看法，由於黃捷是台大雙學士畢業，演講後學生不僅圍繞著黃捷要合照、簽名，更有許多同學拿數學課本請黃捷簽名，說：「議員我只剩數學不及格，可以幫我簽名在數學課本嗎？」網友笑稱：「怎有種把議員當成文昌帝君的FU」、「數學不會就是不會，但有愛就會」，學生到最後不僅其他科課本全拿出來，甚至還拿出桌球拍要黃捷「簽名加持」。

▲▼黃捷校園演講，學生像在「拜文昌」狂掏講義課本要求她簽名。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷被學生創意逗樂，不僅來者不拒，還加碼簽了國文和地科課本，甚至連耳機盒、手機、桌球拍、桌球都有，也有學生拿英文講義來說：「只差這科就上台大，幫我簽名」，眾人拿課本來請黃捷簽名加持，讓場面十分歡樂。



黃捷說，在QA時間時，學生發問踴躍，有同學問：「如果有人惡意謾罵你，你還會尊重他的言論自由嗎？」、「去中國留學要注意什麼」、「你覺得我們這世代是聰明還無知」等犀利問題，黃捷也一一回答，並讚附中的同學真的活潑又聰明，校長在現場聆聽也多次補充發言。

黃捷說，校長很支持學生的自主獨立思考，是很可貴的事情。她也謝謝學生們自主舉辦民主培力的活動，讓她能有機會透過近距離的演講，給予學生實際的經驗分享，也相信台灣的未來會更有希望。

黃捷也不忘祝福同學數學及格，並以鄭南榕的名言勉勵同學們：「接下來就是你們的事了！」