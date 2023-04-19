高雄長庚住院20天　為出席起駕宴...顏清標狂盧醫師「這很重要啦」

▲顏清標不顧反對出院出席大甲媽「起駕宴」。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

睽違三年，大甲鎮瀾宮昨（18日）舉辦「起駕宴」，董事長顏清標被發現異常憔悴。據悉，他早已在高雄長庚住院近20天，這次為了大甲媽特別向院方請託告假，直言「這很重要」，醫療團隊為此開會討論，評估身體狀況後，才勉強放行幾小時，昨晚活動後又趕回高雄。

昨晚顏清標致詞時，是被他人攙扶上台，致詞時甚至微喘。據了解，上月底，前立委顏寬恒遭台中地檢署兵分多路搜索，後續以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。

顏寬恒認為交保金不符比例，且他明明是合法交易行為，所以一度拒保，也準備被移到看守所。據悉，顏清標當時聽到顏寬恒拒保，情緒相當激動，顏寬恒擔心父親身體恐會承受不住，才妥協辦理交保。

據了解，也就是這時候，顏清標身體出現異樣，隔天就被送到高雄長庚住院觀察。而碰上一年一度的大甲媽遶境，顏清標認為這對他來說很重要，他也務必要回台中致謝，特別向醫療團隊請假，不過考量顏清標的身體狀況，院方原本不想讓他請假，更怕此時若入人多場所而染疫，對健康狀況更是打折扣。

但顏清標對出席「起駕宴」非常堅持，向院方拜託再拜託，不斷地「盧」醫師，最終醫療團隊開會評估後才勉強放行，決定讓他請假幾小時。顏清標在昨晚致詞結束後就回高雄，快篩沒問題後才再度住院。

至於顏清標的病況，院方表示，這是屬於病人的隱私，醫院無法公開說明。