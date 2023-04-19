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護理師脫了！霸氣外露秀「平胸」　斜槓轉健身教練

▲擔任美力彩虹健美健體賽開幕表演嘉賓的志甜曾獲2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲擔任美力彩虹健美健體賽開幕表演嘉賓的志甜，曾獲2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲組第一名。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

強調多元性別能見度的「美力彩虹健美健體賽」在台北西門紅樓登場，其中擔任開幕表演嘉賓的志甜是2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲組第1名，他透露小時候自己的性別認同是男生，發育過程中胸部逐漸隆起，不過為了做「喜歡」的自己，所以他去進行手術，現在更是大方展露自己的身材。

開幕表演嘉賓的志甜是2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲組第1名，他透露小時候自己的性別認同是男生，直到國中的時候看到一則新聞「黑道大哥因有女乳症而讓他覺得男子氣概盡失，去做了手術」，當時心想，「是不是有一天我也能拿掉胸部，做喜歡的自己？」

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▲擔任美力彩虹健美健體賽開幕表演嘉賓的志甜曾獲2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲參加美力彩虹健美健體賽的Kay表示，現在身體無時無刻都釋放出很自在的感覺。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

▲擔任美力彩虹健美健體賽開幕表演嘉賓的志甜曾獲2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲參加美力彩虹健美健體賽，Eric（左）與Kay盡情展現自己自信的一面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然他強調自己是一個非常怕痛的人，不過鼓起勇氣的他，2019年進行平胸手術。他表示，開刀本來就不是一件舒服的事情，但過程中換藥、拆線、拔引流管並沒有難受、疼痛到無法忍耐，但如果連他都可以，那想做平胸手術的朋友真的可以做勇敢心中的自己。

「穿著束胸運動5分鐘我就受不了了」，本業是護理師的Kay，現在在做疤痕遮暇及健身教練，提起做平胸手術的動機，他透露，以前因為有束胸，讓他非常的不舒服也覺得悶熱，運動更不用講了，即使身材練得再好，也要遮遮掩掩，直到接受平胸手術，雖然動刀前很期待、很緊張，也很怕做完很醜，但術後到現在，身體無時無刻都釋放出很自在的感覺，從來沒有感受過這麼滿意自己。

元和雅整形外科診所院長林莉穎醫師解釋，隨著同性婚姻合法化後，多元性別的概念越來越公開且盛行，相對的「為自己身體作主」的意識也逐漸抬頭，平胸手術在近兩年開始為人所知，依整形外科診所統計，想擺脫束胸的帥T求診人數較去年同期飆高了將近5成。

林莉穎醫師強調，術前諮詢時，有經驗的醫師會根據客人原有的乳房大小、皮膚鬆緊度等先天條件進行手術切口評估，區分為半圈乳暈開口以及胸下微笑開口兩種術式，術後依照醫囑穿加壓塑身衣約1個月至3個月。

但要提醒的是，平胸手術本身不可逆，術後無法恢復哺乳能力，乳頭的感覺也有可能輕微受損，因此林莉穎醫師建議，必須是對自我性別認同已經非常肯定的客人，才能施行平胸手術，另外視個人情況，若需要縮乳頭、須於平胸手術後約3到6月，醫師判斷平胸手術疤痕已經穩定後，才能再進行縮乳頭手術。

隨著性別平權的意識抬頭，性別多元化已經是社會的普遍共識，台灣在去年就曾主辦亞洲同志運動會，這次「美力彩虹健美健體賽」為了讓人看見更多的性別氣質與多樣化，特別將賽事分為「多元性別健體組」、「多元性別運動內衣健體組」及「多元性別比基尼組」，計有32名選手參賽。而國內知名診所元和雅醫美集團歷年來不僅專注於隆乳手術，為了支持性別平權，多年來累積的平胸案例也已經破千，此次特別以贊助商的角色，用實際行動為參賽者加油、鼓勵。

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