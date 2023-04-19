桃園男酒駕拒攔查竄逃　棄車闖民宅嚇壞屋主！警噴辣椒水壓制

▲王姓騎士昨晚騎車未戴安全帽且未開大燈，桃園警分局員警欲攔查確拒檢且逆向危險駕駛，最後被優勢警力圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局中路派出所員警昨（18）日晚在桃園區德華街發現1輛機車未開大燈，且王姓騎士未戴安全帽，員警示意停車受檢，但騎士卻拒檢且加速逃逸，員警鳴笛攔查，王男一路逆向逃竄且闖紅燈，沿途還擦撞路旁車輛，員警呼叫線上警力圍捕，最後王誤闖巷道棄車逃竄至民宅內，嚇壞住戶，員警憑優勢警力將他制伏，經酒測後酒測值為每公升0.24毫克，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，昨晚9時許，中路派出所員警簡成驊、張栢豪騎車巡邏時，在桃園區德華街發現1名機車騎士未戴安全帽且未開大燈，立即示意停車受檢，但騎士非但未配合反而高速逃逸，沿途逆向、蛇行與闖越紅燈等危險駕駛，途中還擦撞路旁車輛，影響其他用路人安全，員警立即呼叫線上警力支援攔查。

▲桃園市王姓騎士昨晚酒駕拒檢且危險駕駛，優勢警力制服後進行酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

騎士在周邊巷道內四處竄逃，最後被優勢警力圍堵，見無路可跑竟棄車逃跑，闖入路旁民宅內把住戶嚇了一跳，見大批員警圍捕，騎士仍強力反抗，員警最後使用辣椒水制伏。王男（33歲）酒測值為每公升0.24毫克，已涉及公共危險罪嫌，辯稱為規避警方攔檢才拒檢逃逸，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，民眾飲用含酒精後切勿駕駛動力車輛，以免危害自身安全與其他用路人行車安全。