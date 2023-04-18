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被嘲諷太短刺死應召女！他躲22年DNA現形被逮　一審遭判15年

▲桃園市邱姓男子於2000年7月間在桃園區與潘姓女子性交易案，因口角憤而持水果刀刺死潘女，桃園地院今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲邱姓男子於2000年7月間在桃園區與潘姓女子性交易案，因口角憤而持水果刀刺死潘女，桃園地院今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區2000年7月間潘姓女子被發現陳屍在租屋處，身中3刀當場慘死，但案發後苦無現場目擊者與證據導致案件遲遲無法破案，沉寂22年後幸經刑事局與桃園警方專案小組以現場遺留菸蒂與衛生紙內DNA，循線查獲邱姓男子涉案；桃園地院今（18）日依殺人罪判處邱男15年有期徒刑，還可上訴。

本案發生於2000年7月17日晚間8時許，時年37歲的邱姓男子在桃園區民權路附近，潘姓女子將邱男帶至其位租屋處內進行性交易，交易完成後，2人因故發生口角，邱男不滿被嘲諷「太短」，竟在房間拾起水果刀刺入潘女右側背部，導致其右肺下葉遭刺穿當場血流滿地，後因失血性休克與血氣胸而死亡，隨後2022年7月間，邱男因他案經警方採集其DNA建檔，後與上述命案現場遺留之菸蒂與衛生紙DNA相符，警方循線查獲邱男到案。

▲桃園市邱姓男子於2000年7月間在桃園區與潘姓女子性交易案，因口角憤而持水果刀刺死潘女，警方於去年查獲邱男到案後到現場模擬過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲警方於去年查獲邱男到案，到現場模擬過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院指出，桃園檢警提供被告邱男供述、死者診斷證明書、解剖鑑定報告、刑事局、調查局鑑定書及扣案水果刀1把等證據。足認被害人潘姓女子確認是被告以水果刀刺入背部1刀後致死無誤，邱男終於坦承犯行，法官認為被告係犯刑法之殺人罪。

地院法官指出，邱男在地院準備程序中一度翻供否認犯行，經法醫解剖後到庭作證案發當日情況，隨即坦承犯行。法官審酌，考量邱男案發當時甫出監，目前擔任清潔公司領班，已離婚且育有2子以及雙親皆需由其撫養，但本案至今，被告仍未賠償被害人家屬及其造成之損害，審結依殺人罪判處15年有期徒刑，本案還可上訴。

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