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前妻出手相助收容1家8口！7寶爸新家氣爆被炸傷　低收補助金額曝

▲桃園市中壢區民宅昨晚發生瓦斯氣爆，其住家一樓一片狼藉。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區民宅昨晚發生瓦斯氣爆，一家9口中有4人受傷，今天上午其家屬趕往現場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區民宅昨（17）日晚間發生瓦斯氣爆，造成王姓屋主父子4人灼傷，消防局將4人送醫治療後幸無生命危險，但由於一家9口全賴王姓屋主做水泥工作養活，家中經濟頓時陷入困境；市府社會局指出，王姓屋主是列冊二級低收入戶，每月包括低收、兒童生活與育兒津貼與民間補助約有近5萬元，但仍不足養活一家9口，社會局已協助暫居長子住處，並協助王家申請急難救助。

社會局社工科科長劉泰良指出，本案王姓屋主育有4男3女共七名幼子，其中最年長為13歲，最小則為1歲左右，王姓屋主為市府列冊二級低收入戶，每月可領取低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助與育兒津貼等，若再加上民間包括桃園家扶基金會與世界展望會等補助，每月約可領取近5萬元，但對於一家9口來說，還是不足以養活一家人，仍需靠王姓屋主在外從事水泥工作所得養活一家人。

▲桃園市中壢區民宅昨晚發生瓦斯氣爆，其住家一樓一片狼藉。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區民宅昨晚發生瓦斯氣爆，其住家一樓一片狼藉。（圖／記者沈繼昌攝）

劉泰良表示，中壢區王姓屋主一家育有7名子女，並非最高紀錄，以社會局服務經驗分析，曾有服務過一家育有10名子女之家庭，社會局主要是針對福利、經濟與照顧面提供案主之協助。

此外，社會局為協助王姓屋主目前無處可居住困境，今天上午社工偕同王姓屋主前妻與長子至醫院探視二度灼傷王姓屋主與3名受傷小孩，同時也協助確認王姓屋主妻子及其他7名子女，現階段將暫時居住王姓屋主前妻與長子住處，並協助王姓屋主申請急難紓困與急難救助，另外社會局後續將連結學校、醫院與民間單位共同協助，以利王姓屋主一家9口共度難關。

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