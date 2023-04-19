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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗栗市長邱鎮軍選山線立委　前縣長徐耀昌也來登記

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國民黨第二階段立委提名作業17日展開，宣布放棄連任的苗栗縣第2選區（山線）立委徐志榮，今(19日)陪同有意角逐下屆立法委員的苗栗市長邱鎮軍前往登記，原本邱以為只有他一人登記，沒想到隨後前苗栗縣長徐耀昌就前來完成登記。

▲▼ 苗栗立委 。（圖／記者蔡文淵攝）

▲徐志榮(左)陪同有意角逐下屆立法委員的苗栗市長邱鎮軍(右)登記。（圖／記者蔡文淵攝）

現任立委徐志榮已經表達要退休堅持不再參選，今天下午3點，他陪同有意角逐的邱鎮軍前往登記，原本以為除了他以外沒有人登記，但沒想到他前腳走，前苗栗縣長徐耀昌後腳就到，徐耀昌夫妻與縣長鍾東錦、議長李文斌、副縣長鄧桂菊以及多位議員幹部，一起前往苗栗縣黨部登記參選第11屆立法委員苗栗縣第二選區。

▲▼ 苗栗立委 。（圖／記者蔡文淵攝）

▲鍾東錦陪同徐耀昌登記。（圖／記者蔡文淵攝）

關於苗栗縣二選區立委人選，由於徐志榮表達不再參選，派系內屬意由苗栗市長邱鎮軍披掛上陣，不過，因為去年縣長選舉徐耀昌支持鍾東錦成功選上縣長，而徐志榮和苗栗市長邱鎮軍卻支持謝福弘落敗，這次立委選舉因此互推人馬角逐。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，目前第一選區(海線)未有同志登記，而第二選區(山線)有邱鎮軍同志、徐耀昌登記，明日起將先進行參選同志協調作業，未來也不排除走黨內民主機制進行初選。

至於無人登記的第一選區，邱一峰說將提出以團結地方為優先的人選，一同為苗栗打拼。苗栗縣第一、二選區區域立法委員初選領表登記至4月19日下午4點截止。

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