台南歸仁小客車快車道右轉「瞬間擊落機車」　騎士噴飛5公尺　

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO一段行車紀錄器影片，今(19)日中午12時46分許，台南歸仁區台39線發生1起車禍，1部小客車疑似違規右轉，直接將1名直行的機車騎士撞飛5公尺，台南市警歸仁分局指出，雙方酒測值為0，汽車駕駛無受傷，機車駕駛送往新樓醫院急救，目前真正肇事原因及相關責任，正由警方調查處理中。

▲台南歸仁區台39線1起車禍，1部小客車疑違規右轉，直接將1名直行的機車騎士撞飛送醫，全案由歸仁分局查處中。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，4月19日中午12時許，蔡姓民眾駕駛汽車沿台39線北往南行至該路段9.5公里處，由外側快車道欲右轉機慢車優先道時，與李姓機車駕駛發生碰撞，李姓駕駛送往新樓醫院診治，雙方酒測值均為0，有關肇責部分，歸仁分局刻正調閱相關路口監視器釐清責任中。

▲台南市警歸仁分局案發後在現場勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該起車禍引起網友熱議，網友：「他要看眼科了，禁止右轉還轉」、「 牠有惹到你嗎ww」、「禁行機車顯得很可笑，應該禁行三寶」、「快車道，有分隔島還右轉？」、「還是切換車道啊？」、「這樣誰閃的掉？」、「這種腦能開車？」，網友普遍認為自小客車行徑太離譜。