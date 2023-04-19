　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南歸仁小客車快車道右轉「瞬間擊落機車」　騎士噴飛5公尺　

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO一段行車紀錄器影片，今(19)日中午12時46分許，台南歸仁區台39線發生1起車禍，1部小客車疑似違規右轉，直接將1名直行的機車騎士撞飛5公尺，台南市警歸仁分局指出，雙方酒測值為0，汽車駕駛無受傷，機車駕駛送往新樓醫院急救，目前真正肇事原因及相關責任，正由警方調查處理中。

▲台南歸仁區台39線1起車禍，1部小客車疑違規右轉，直接將1名直行的機車騎士撞飛送醫，全案由歸仁分局查處中。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）

▲台南歸仁區台39線1起車禍，1部小客車疑違規右轉，直接將1名直行的機車騎士撞飛送醫，全案由歸仁分局查處中。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，4月19日中午12時許，蔡姓民眾駕駛汽車沿台39線北往南行至該路段9.5公里處，由外側快車道欲右轉機慢車優先道時，與李姓機車駕駛發生碰撞，李姓駕駛送往新樓醫院診治，雙方酒測值均為0，有關肇責部分，歸仁分局刻正調閱相關路口監視器釐清責任中。

▲台南市警歸仁分局案發後在現場勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局案發後在現場勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該起車禍引起網友熱議，網友：「他要看眼科了，禁止右轉還轉」、「 牠有惹到你嗎ww」、「禁行機車顯得很可笑，應該禁行三寶」、「快車道，有分隔島還右轉？」、「還是切換車道啊？」、「這樣誰閃的掉？」、「這種腦能開車？」，網友普遍認為自小客車行徑太離譜。

▲台南市警歸仁分局案發後在現場勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

高雄港碼頭貨櫃車「左轉不減速」機車直接撞上　零件噴飛10公尺

高雄少年機構遭爆違反人權！查出違規一籮筐...市府至少開6罰單

逃逸移工撞爛300萬BMW X5落跑　廂型車主傻眼：被偷開還變廢鐵

獨／網紅名醫發明「包皮槍3.0」　網推爆卻因這關鍵下架不做了

新莊警強化警民連線　　340名熱心「警察志工」齊聚

快訊／高雄仁武民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火！　勇消闖火場救受困男

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

高雄港碼頭貨櫃車「左轉不減速」機車直接撞上　零件噴飛10公尺

高雄少年機構遭爆違反人權！查出違規一籮筐...市府至少開6罰單

逃逸移工撞爛300萬BMW X5落跑　廂型車主傻眼：被偷開還變廢鐵

獨／網紅名醫發明「包皮槍3.0」　網推爆卻因這關鍵下架不做了

新莊警強化警民連線　　340名熱心「警察志工」齊聚

快訊／高雄仁武民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火！　勇消闖火場救受困男

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

秀出你的散熱器！日本業者為CPU風扇打造專用展示架

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

即／父子墜大漢溪！兒先獲救　爸漂3公里救起已斷氣

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精

43噸過期巴沙魚改標賣　「江小魚酸菜魚」夫妻遭起訴

少年開BMW尾隨當街狂轟　ALPHARD驚見10彈孔

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

即／八仙塵爆奪15命400傷　98人求償21億元判決出爐

護理師求愛老董　妻驚見老公手機「1出2X」

桃園保大辦公室驚傳查獲毒品　4員警被帶走偵訊

澎湖百年「蟒龍桌」遭調包　竟是主委偷運來台

台大學霸女實習醫拍片　學長批「只想當網紅」挨告

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

模仿性感動作霸凌女同學　判無罪

更多熱門

相關新聞

台南提升勞工健康與安全意識

台南提升勞工健康與安全意識

台南市勞工局19日於統一實業股份有限公司，辦理「實在安心」安衛家族教育訓練，實在安心安衛家族於2021年成立，由統一實業股份有限公司擔任核心企業，藉由此次教育訓練活動，凝聚家族向心力，大家一起學習成長，以達成黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

這條路短短25秒「連續6起違規」　南警回應了

這條路短短25秒「連續6起違規」　南警回應了

國民黨邱鎮軍選苗栗立委　徐耀昌回鍋登記參選

國民黨邱鎮軍選苗栗立委　徐耀昌回鍋登記參選

他在銀行閒晃「主動交包」又拒捕踹警

他在銀行閒晃「主動交包」又拒捕踹警

即／新莊女騎士遭「銀行樹」擊落送醫

即／新莊女騎士遭「銀行樹」擊落送醫

關鍵字：

台南歸仁39線小客車騎士影音

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

下載APP「霜淇淋免費吃」

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面