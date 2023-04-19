庭院地板躺「絕美小綠葉」　他求問啥蟲？天母人一驚：快通報

▲原PO在庭院看到不知名昆蟲，一問驚呆。（圖／翻攝自Gangs of Tian Mu 天母幫）

網搜小組／鄺郁庭報導

有天母人貼出照片，只見地上有個綠綠的東西，乍看之下像是葉子。不過，原PO就求問，「請問這是什麼蟲？在家裡的庭院看到的。」原來這並非葉子，而是一隻昆蟲。結果照片引來一陣驚呼，叫原PO通報防檢局或撲殺，曝光答案「是害蟲」。

求助網友在「Gangs of Tian Mu 天母幫」貼出照片，可以看到蟲體是鮮嫩綠葉的顏色，上面有許多白黃相間的小斑點，頭部則有往上彎曲的啄，看起來就像帶著細梗的葉片，配色也讓人聯想到孔雀羽毛。結果照片一出，就有人驚呼，「外來種，請移除！」「立刻撲殺。」因為那其實是「龍眼雞」，「是害蟲，水果界的殺手，一定要除滅牠才行！」

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▲龍眼雞成蟲外觀。（圖／防檢局提供）

另外，去年3月也有天母人表示，在車上看到這種蟲，查了之後就詫異，「發現是被通緝的『龍眼雞』」、「覺得太美，所以趕緊拍下來查詢，沒想到是對農產品不友善的昆蟲」、「很漂亮，但知道身分之後就矛盾了。」就有網友也驚呆，「長得蠻美的耶」、「美麗的東西都是有害的」、「很可愛餒！」

據悉，龍眼雞為蠟蟬科昆蟲，外觀炫麗、體色綠色，頭部前方具向上彎曲的細長吻狀突起，長吻上具有許多白色小斑點，主要棲息於龍眼樹上，以枝幹的汁液為食，危害範圍除龍眼外，還有荔枝、芒果、柚子等。目前龍眼雞主要分布地區暫侷限在雙北，緊急防治重點區域為新北市八里區、五股區及台北市北投區。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局曾指出，龍眼雞產卵期約為4月至7月，通常產卵在距離地面2.5公尺以下、平坦通風的龍眼枝幹表面，1次可產卵約60至100多顆，聚集排列成長方形卵塊。

▲龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

雖防檢局2019年表示，該蟲對龍眼、荔枝、芒果、文旦柚等果樹作物不致造成嚴重經濟損害，但對生態影響的風險，須長期評估才能確定。為避免龍眼雞大量繁衍，排擠本土物種的生存空間，防檢局呼籲民眾不要採集該蟲，或任意遺棄該蟲活體，如發現該蟲或卵塊，要撥打（02）33432064向防檢局通報。