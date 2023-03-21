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天母阿嬤用生命在種菜！蹲5層樓高遮雨棚　本尊現身親曝原因

記者黃宥寧／台北報導

用生命在種菜！日前有位民眾在北市天母地區，見1名婦人光腳蹲在5層樓高的鐵皮遮雨棚上，泰然自若整理蔬菜，他將這一幕驚險畫面拍下PO上臉書社團《路上觀察學院》，也引起許多網友熱烈討論。對此，70多歲的「農婦」接受媒體採訪，笑著說「就是種地瓜葉自己吃，不會危險啦」。

▲▼ 。（圖／林先生提供）

▲北市天母區1名婦人蹲在5層樓高遮雨棚上整理蔬菜。（圖／林先生提供）

拍攝者林先生將險象環生照片PO臉書社團說：「阿嬤玩捉迷藏太厲害，結果太陽快下山了 還沒被發現，只好順便種花」引起萬名網友按讚說「太危險了！光看照片就腿軟了。那花也不適合那樣種吧！」、「阿嬤為了省菜錢，搏命演出」、更有網友趣味說「對方老婆回來了?」等留言。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲天母阿嬤利用遮雨棚和水泥磚牆空間種植地瓜葉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，約70多歲阿嬤接受訪問表示，退休後，利用遮雨棚和水泥磚牆空間種地瓜葉，自己沒有常常爬出去，當天是看天氣好，加上種植的地瓜葉葉子黃掉，才會跨牆出去摘，也已經種一段日子，不是最近才種植，接著更輕鬆說「從下面看起來很高，我不覺得怎樣」。

阿嬤也強調，為了安全不讓家人擔心，每次「外出拔菜」都會穿上「防滑鞋」，未來仍會繼續利用該空間種菜，但目前只有種地瓜葉，還沒有想到要種其他蔬菜。

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