美女議員曝高雄「內門大火」內幕　喊話：陳其邁應走趟消防基層

▲國民黨高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

高雄市內門區鄰近陸軍八軍團旗山彈藥分庫附近的雜草堆，從12日因不明原因起火，到後續殘火於17日處理完畢，6天的大火終於結束，但國民黨高雄市議員白喬茵於大火結束後在臉書指出，有基層爆料消防局第一時間就採取錯誤戰術，有些熟悉火場實務的幹部看不下去，痛罵不僅消防局長沒專業可言，甚至有某位消防局高官曾經到了打火現場連卻水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任。

白喬茵指出，據了解，這次火災地點發生在內門溝坪，火勢在山上，道路狹小，所以只能出動中小型的消防車跟直升機上山灑水，所以高雄的中小型消防車幾乎都被派上山了，甚至還有好幾台水車因為連續出勤被操壞。她提到，有熟悉打火作業的基層消防員說，山林野火如果沒有危害民眾生命財產安全，通常會採守勢作為，把火旁邊的樹木雜草清空，讓燃燒處自己燒光，重點放在控制火勢不要蔓延。

「但為什麼這五天來會不斷地延燒？」白喬茵透露，有基層爆料消防局第一時間就採取錯誤戰術，用了大量的人力在搶攻火點，一心一意要全面撲滅，錯失媒合機具開挖壕溝阻斷火勢的時機。她強調，此次出勤，大量耗損人力物力和時間，更有些熟悉火場實務的幹部看不下去，痛罵不僅消防局長沒專業可言，甚至有某位消防局高官曾經到了打火現場連卻水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任。

白喬茵表示，這次大火指揮失靈、怨聲載道，高雄市長陳其邁只要走一趟消防基層，就可以聽到大家都在說，「用一個不懂消防的人當消防局長，真的太可怕了！」