蓄勢待發　南消打火團隊再添新戰力

▲台南市消防局針對由其他縣市調至台南市服務的新進人員10名學員，辦理為期5天的消防學科及術科訓練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為了讓新進消防人員能快速地熟悉且精進各項消防技能，確保自身及市民安全、提升執勤能力，17日起針對由其他縣市調至台南市服務的新進人員10名學員，辦理為期5天的消防學科及術科訓練。

此次訓練課程內容包括業務及戰技課程：火災調查與預防、緊急救護、教育訓練、救災救護勤務運作以及火場現場指揮與管理、水線佈署、空氣呼吸氣使用與保養及應用、各式消防車輛及救災器材介紹及操作、消防戰技、車禍救援、美式梯及繩索運用、六甲燃燒櫃體驗等課程。

市長黃偉哲表示，消防人員在災害搶救上面對眾多不同性質的危難救助，故應熟稔戰技、戰術的運用，對於新進人員應在戰技、戰術及體能上提升自我，守護我們臺南市民生命財產的安全，並以勤務平安、業務踏實、戰術戰技精進、團隊互助勉勵同仁。

消防局局長李明峯表示，為提升台南市消防救災量能，消防局對於擴充救災器材積極爭取編列預算及每月針對消防人員實施戰術戰技訓練，提高救災能量與效率。消防工作與民眾接觸十分密切，與人民生活安全息息相關，未來將持續強化各領域專業能力，以及保護市民生命之安全，並勉勵新進消防人員把台南市消防局的願景放在心中。