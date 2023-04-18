防疫解封防溺不放鬆　南消一大隊加強防溺

▲南消第一救災救護大隊，於救護複訓規劃溺水救護課程，以確保第一時間能夠提供患者最佳的處置，增加其存活率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩民眾漸漸回歸正常生活，再加上天氣逐漸炎熱，預期前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的遊客會大增，然而在不小心的情況下，就可能發生溺水意外事件，南消第一大隊特別提醒民眾切勿至嘉南大圳、埤塘、深潭等危險水域戲水，應至有配置救生員的游泳池、海水浴場，才可以確保安全。

民眾若遇到有人溺水的情況，謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，第一個「叫」為大聲呼救；第二個「叫」為呼叫119、110；「伸」為利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」為拋送球、繩、瓶等漂浮物；「划」為利用船、救生圈、浮木等大型浮具划過去。

南消第一救災救護大隊為強化EMT緊急救護員對於溺水事故的反應能力並防範於未然，特於4/17-4/18救護複訓規劃溺水救護課程，以確保救護人員於第一時間能夠提供患者最佳的處置，增加其存活率。

當患者溺水時，人體可能因浸沒於液體中，導致呼吸系統損傷，且患者可能會因嗆水導致咽喉痙攣阻止水進入肺部；若傷者無法立即換氣，將造成身體嚴重缺氧，咽喉便會鬆開，使液體進入肺部，破壞肺部的氣體交換機制，導致病人全身器官造成很大的損傷，有可能引起呼吸衰竭、心肺功能停止等致命症狀，此時救護技術員應立即清除口中異物，並盡速給予高濃度氧氣，若患者停止呼吸，需給予人工呼吸；若心肺功能停止，續立即進行CPR，另外若患者有跳水的行為則應考量頸椎問題，施加頸圈及長背板之保護，而現場若有EMTP高級救護人員，更可以利用插管建立進階呼吸道，及施打強心針等高級心臟救命術提升搶救生命之成功率。

第一大隊大隊長陳博文表示:因應夏季頻傳之溺水事故，消防局從上至下，從事前的裝備整理到人員的教育訓練，皆無一漏失，以善盡消防人員救死扶傷之天職，也希望民眾應選擇合法戲水地點、注意天候及自身身體狀況，避免溺水事故之發生，大家都能夠開開心心出遊，平平安安回家。