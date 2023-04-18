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強化警消救援應變能力　南消二大辦機械滾輪夾困專業講習

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊2022年度轄內共發生4起機械滾輪夾困工安事件，造成4名民眾手臂嚴重受傷，4起受傷部位皆為手臂，第二大隊為強化警消救援應變能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，以第二大隊所屬警消幹部為訓練對象。

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年度機械滾輪夾困工安事件，其中2件剛好發生在麻豆區一處土石方資源堆置處理場，當時造成當地民眾重視及新聞媒體報導，而手臂夾困機械滾輪內，消防人員需利用破壞器材進行機具拆卸，救助過程具有相對危險性且更需考慮患者受困時間長久而影響患者後續醫院搶救手臂時機，故搶救過程分秒必爭。

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，「零」職災的發生為各事業單位之安全目標，除了應透過工程改善或行政管理外，其應建制企業本身自我安全文化風氣，讓所有員工都能參與其中，使所有人都能瞭解並認同安全文化意識，遵守個人行為安全準則，以避免危害之發生。而消防救援為最後一道防線，亦是大家所最不樂見的。

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅指出：2022年度二大所轄發生機械滾輪夾困工安事件，這幾件案件均由副中隊長廖鼎鈞前往指揮搶救，消防人員從事消防工作類似搶救案件較為少見，針對經歷之滾輪夾困消防人員救災過程，提供類似案件救援，透過經驗分享，讓消防人員遇到此類救援之人員，有所助益。

▲台南市消防局第二大隊為強化機械滾輪夾困工安事件搶救能力，辦理機械滾輪夾困專業訓練，由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任教官，對所屬警消幹部訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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