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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

棄立委連任為侯友宜總統路輔選　林為洲曝侯打氣「咱作陣打拼」

▲▼立委林為洲記者會 說明不選連任。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲開記者會說明不選連任立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委林為洲今（18）日宣布退出新竹縣第一選區立委初選，將支持前立委徐欣瑩。林為洲下午在立法院舉行記者會，表示退選後將投入總統輔選工作，並已向新北市長侯友宜報告且彼此已有默契。林並透露，侯當下拍拍他肩膀說，「兄弟咱作陣打拼！」

為了說明退選一事，林為洲今天下午在立法院舉行記者會。林首先表示，退選一事只跟朱立倫主席、侯友宜市長、楊文科縣長討論過；而在退選之後，由於任期還持續到明年1月31日，所以接下來會以看守國會、輔選總統、爭取建設為己任。

對於退選的原因，林為洲說，因為可以預見到本次初選很激烈，這在其他選區都已看到跡象。林表示，這段期間一直在思考，初選對國民黨到底會不會加分？如果沒加分的話，對國民黨不好，對明年總統大選也不好。

林為洲強調，2024若沒有政黨輪替，就等於民進黨將至少連續執政12年，打破過往8年就輪替的慣例，「民進黨長期執政對台灣民主會好嗎？」而為了阻止民進黨長期執政，所以要投入總統輔選工作。他表示，已經跟侯友宜報告過，且彼此已有默契。

記者問林為洲，跟侯友宜報告時，侯說了什麼？林笑答，「他拍拍我的肩膀說，兄弟咱作陣打拼！」，並表示「兄弟咱作陣打拼」這句話很有侯友宜的風格。林強調，大家都知道自己支持侯，所以希望接下來徵召可以順利，趕緊就戰鬥位置，在全國、在地方進行輔選工作。

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