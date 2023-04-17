花東鐵路雙軌電氣化拚116年完工　旅遊復甦！花蓮機場假日可望增班

▲立法院交通委員會與交通部前往花蓮考察交通建設。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(17日)上午考察花蓮地區交通建設，其中花東鐵路雙軌電氣化首標工程今年3月24日已開工，將力拼116年完工，此外，因應旅遊復甦，交通部長王國材也要求假日增開航班，並提高境外包機來台獎勵，吸引航空公司飛包機。

立法院交通委員會今與交通部、花蓮縣府視察花蓮交通建設，其中花東鐵路雙軌電氣化部分，鐵道局表示，目前正辦理細部設計及工程招標作業，首標工程CB06標「知本至台東土建工程」已於112年3月24日開工。交通部長王國材指示，請鐵道局依既定計畫期程推動，以達成116年完工之目標。

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此外，花蓮-吉安危險平交道部分，因花蓮至干城間多處平交道條件不佳，屬高風險平交道，線形復雜，鐵路雙軌化後，班次、車速均增加，加劇交通事故風險。王國材也指示鐵道局將花蓮至干城路段改善，納入花東雙軌化修正計畫推動。

▲立法院交通委員會與交通部前往花蓮考察交通建設。（圖／交通部）

另花蓮車站東出口漏水，台鐵局表示，花蓮站舊站體啟用逾40年，屋頂防水及結構表層劣化產生漏水現象，刻正辦理調查及設計，後續將發包施工，預計112年11月改善完成。

因應旅遊復甦，王國材視察花蓮機場時也指示民航局協調航空公司，優先增加假日航班，並持續滾動檢討增開航班，滿足花蓮地區居民及觀光需求，並提高境外包機來台獎助，吸引航空公司飛航境外包機。

省道建設部分，台11線花蓮大橋改建工程先前受營建物價高漲、東部缺工及疫情等影響導致多次發包流標，所幸資格標順利於112年4月11日開標。王國材指示公路總局於112年5月完成評選、6月開工，並於115年9月完成改建。