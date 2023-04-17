　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水里鵲橋高空彈跳喊卡！業者違法經營　南投縣府會勘後勒令停業

▲水里鵲橋業者違法經營高空彈跳，南投縣政府偕水里鄉公所、警方共同會勘稽查。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲水里鵲橋業者違法經營高空彈跳，南投縣政府偕水里鄉公所、警方共同會勘稽查。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鵲橋有業者經營高空彈跳，遭民眾檢舉違法且影響於橋上通行安全的權益，南投縣教育處於15日偕同工務處、消保官辦公室、集集分局及水里鄉公所至水里鵲橋會勘稽查，並請業者依法配合，在合法之前，禁止從事高空彈跳。

縣府指出，依據教育部體育署訂定之《高空彈跳活動及其經營管理辦法》第5條規定，於水里鵲橋進行高空彈跳需經橋樑管理單位水里鄉公所同意，而鄉公所當初就該橋新建工程設計施工時，僅供民眾通行使用，若其護欄繩索在長時間承受高空彈跳繩索拉力、重力，易導致安全結構逐步受損，且民眾遊客通過吊橋時產生搖晃不穩，有安全上疑慮。

▲水里鵲橋業者違法經營高空彈跳，南投縣政府偕水里公所、警察局共同會勘稽查。（圖／南投縣政府提供）

另該管理辦法第8條規定，高空彈跳需投保公共意外責任保險，但經查目前全國尚無保險公司有意願承保此項高風險性之冒險行為活動；又高空彈跳活動相關使用設施設備（如繩索、吊帶、扣環等） 應具檢驗合格證明文件，但目前國內更無政府認可相關專業技術機構可予以檢驗。

▲水里鵲橋業者違法經營高空彈跳，南投縣政府偕水里公所、警察局共同會勘稽查。（圖／南投縣政府提供）

而業者未申請水里鄉公所同意橋樑使用，違法經營屢遭民眾檢舉，縣府相關單位與水里鄉公所要求業者配合，不得再從事高空跳彈活動，業者也承諾未於合法化之前願意配合改善；就相關法規內容規範造成保險受理、器材檢驗等問題，縣府也將向中央反映解決業者所面臨的困境，並呼籲民眾報名活動應注意活動合法性問題，以保障個人生命安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身
快訊／兆豐金配息出爐！　50多萬股民笑了
快訊／台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了
猴痘疫調難！醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想
蕭煌奇突炫「來牽新車」！網刷爆8000留言：末班車要開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果10萬交保

水里鵲橋高空彈跳喊卡！業者違法經營　南投縣府會勘後勒令停業

獨／31歲女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

軍情局少校惡搞情報！編故事查女同事老公　還拖移民署友軍下水

欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果10萬交保

水里鵲橋高空彈跳喊卡！業者違法經營　南投縣府會勘後勒令停業

獨／31歲女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

軍情局少校惡搞情報！編故事查女同事老公　還拖移民署友軍下水

欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

聯邦快遞成立50周年舉辦「50天關愛行動」　實現幫助逾5千萬人

李帝勳是理想型！　《模範計程車》表藝珍羞認：見面以後更喜歡了

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

快訊／兆豐金配息1.32元！現金殖利率逾3%　50多萬股民笑了

台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

國道2號驚見「一整排機車」　警方回應了

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

即／「割包皮發大財」增到8人　VIP手術涉詐保

即／彰化反廢校抗議雞蛋被抱走　村長氣到心臟病發

獨／權威名醫涉詐保　看診當場被拘提

快訊／新竹貨車與機車碰撞！騎士命危

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

更多熱門

相關新聞

陳啟昱被爆豪宅違法！晚間道歉：退出民進黨

陳啟昱被爆豪宅違法！晚間道歉：退出民進黨

民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山的豪宅遭爆違法，高市府農業局勘察發現違法事實，將裁罰；陳啟昱晚間發出聲明致歉，並表示即日起退出民進黨，不再參與政治事務。

停車格矗立「1物」超矛盾！網看傻：陷阱題

停車格矗立「1物」超矛盾！網看傻：陷阱題

狂囤藥不吃！他強推銷「可以便宜賣」　藥師當場傻了

狂囤藥不吃！他強推銷「可以便宜賣」　藥師當場傻了

男玩高空彈跳「繩子突斷裂」畫面曝光

男玩高空彈跳「繩子突斷裂」畫面曝光

大車廣播「車輛右轉彎」違規挨轟！交部軟化　「將進一步研議」

大車廣播「車輛右轉彎」違規挨轟！交部軟化　「將進一步研議」

關鍵字：

水里鵲橋高空彈跳違法會勘

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

直擊張立昂復出上工！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面