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跟著藍眼淚走　南消將軍消防隊結合熱潮防溺宣導

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍區青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸，陸續出現了「藍眼淚」，吸引了不少民眾前往觀賞，為防範民眾因觀賞藍眼淚而發生溺水情況，將軍消防分隊特別結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員，呼籲如發現有人溺水，切勿自行冒然下水施救，遵循「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟原則：1、「叫」－大聲呼救請求支援。2、「叫」－撥打呼叫119、110、118或112求援。3、「伸」－利用延伸物讓溺水者拉住（長竹竿或樹枝）。4、「拋」－拋送漂浮物給溺水者（球類、繩索、瓶罐）。5、「划」－利用大型浮具划過去將溺水者救回（船、浮木、救生圈或浮標）。

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第三大隊陳坤宗大隊長提醒民眾，平時在設有「禁止戲水游泳」或「水深危險」等標誌區域，千萬不要從事任何水上活動，以免發生意外，如發現有人溺水，切勿自行冒然下水施救，這樣會增加自身受傷甚至溺水的風險，同時呼籲民眾務必遵循「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟原則，及時報警並協助落水者緊急救援。

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，「防溺措施做得好、戲水平安樂逍遙」，探究溺水事故發生原因，絕大多數都是未衡量自身能力逞強好勝，與忽視相關禁止規定所致，為了有效杜絕溺水事故發生，在藍眼淚重點期間，假日也加強編排消防人員與青山及將軍漁港安檢所配合實施防溺宣導與警戒巡邏，必要時，更會增派義消人力於人潮聚集眾多之青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸等水域設立機動巡邏警戒，期望透過充分的防溺準備提升民眾高度警覺，防止溺水悲劇發生，進而確保人人都能平安快樂歡度盛夏時光。

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在觀賞藍眼淚美景之際，不要互相推擠，或是有跳水的危險行為，為維護市民與遊客安全，市府團隊通力合作，對於水域安全維護工作加強整備，守護民眾安全，讓市民能安心、遊客能放心；同時，提醒民眾勿輕忽水域之危險，戲水時務必注意自身安全，以降低溺水意外發生。

▲台南市消防局將軍消防分隊，結合藍眼淚熱潮，趁假日人潮展開1連3天的防溺宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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