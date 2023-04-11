台積電高雄廠傳「計畫有變」！美女議員嘆：跳票騙票，房價已爆掉

▲陳其邁將台積電來高雄設廠當成政績，如今設廠計畫生變，不少藍營人士出言痛批。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台積電到高雄的消息先前引起置產熱潮，高雄市長陳其邁也將這件事當成政績，如今傳出計畫生變，議員白喬茵也氣得痛批，政客撈完了選舉紅利、建商也賺滿現金，房價卻直接爆掉，「請問跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？」

台積電原先規劃在高雄建立7奈米、28奈米晶圓廠，沒想到今年一月傳出設廠延後的消息，機電工程標案延後1年，如今又出現了28奈米設備採購清單全數取消的消息，引起外界譁然。

對此，白喬茵在臉書上痛批，陳其邁一直將「成功爭取台積電來高雄設廠」作為最大政績，如今7奈米廠不來、28奈米機台的採購計畫也取消，「請問跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？」

▲白喬茵痛批，台積電來高雄設廠計畫生變，但房價已經「爆掉回不去」。（圖／翻攝臉書／白喬茵）



白喬茵表示，從土壤整治開始，高雄市府以「下了十二道金牌」的速度，一路開綠燈趕工，就算發生工安意外，也沒有停工，甚至還誇下海口，保證高雄不會缺水，如今高雄卻存在缺水的事實，楠梓產業園區更是因為供水系統出了問題，周邊居民無水可用。

白喬茵說，台積電一直以來，對在高雄設廠的態度並不熱切，反而是政府不斷敲鑼打鼓、大肆宣揚，就像是還沒追到人家，就準備好媒人婆、聘禮，準備強搶民女，如今撈完政治紅利、建商滿手現金，整治廠商也加倍收益，換來房價爆掉、漫天汙染，以及居民們隨著新聞忐忑不安的心。

在2個月以前，白喬茵曾在議會上詢問，若台積電確定不來高雄、延後設廠，市府是否有因應計畫，當時得到了「一定會來」的答案，現在她還是想問，若台積電延後開廠、確定第二座廠房不來，市府是否有契約罰則、備案，「拜託不要繼續在那邊天真地說『一定會來』了。」白喬茵也譴責，市府往後若要招商，還是要談到情投意合，不要一再淪為空包彈，白白讓市民朋友跟著折騰。