耗費3500萬　台東消防局大豐分隊新建廳舍落成

▲台東消防局大豐分隊新建廳舍落成 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「期待與爭取10幾年終看到它將落成啟用」，台東縣政府爭取並投入約3,490萬元，辦理台東縣消防局台東大隊大豐分隊新建工程，13日舉行落成剪綵典禮，由台東縣政府秘書長盧協昌代表縣長饒慶鈴擔任主持人。

台東縣政府秘書長盧協昌於典禮中致詞表示，隨著近年人口逐漸往大豐、岩灣等市郊發展遷徙，原台東市豐榮里人口數近1萬多人，為台東市最大里，所在的馬當部落也是全台東最大的原住民部落，縣府辦理豐榮、豐樂地區區段徵收歷時10多年終於完成，除了興建馬當部落聚會所、規劃供弱勢縣民居住的公益住宅，因應大豐地區消防各項勤務需求逐年提升，今日大豐消防分隊成立暨新建廳舍落成，完成市區消防分隊最後一塊拼圖，使救災救護能量更全面，打造安全、防災救援網絡。

台東縣消防局則指出，大豐消防分隊新建廳舍工程案為地上3樓鋼筋混凝土造建築，總樓地板908.6平方公尺，面積室外停車空間規劃停車空間，室內1樓空間規劃為值班室、器材室、健身房，2樓空間為消防同仁備勤室、廚房，3樓空間規劃則為電機室及同仁曬衣空間。規劃設計監造單位為潘智謙建築師事務所，承攬工程廠商為三裕正營造有限公司。

落成典禮中另一項活動為大豐義消分隊授旗成軍，由義消分隊長楊承鏞率領17位義消共同接下協助救災的棒子，期許將來協助大豐消防分隊執行各項救災救難任務，為地方付出一己之力，活動中並演練消防車操，對於各項救災技能展現實十分熟練。大豐消防分隊亦宣導歡迎對消防有熱誠的民眾加入義消行列，共同為大豐地區救災救護工作努力，守護鄉親生命財產安全。