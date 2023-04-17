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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州機場夜間驚現濃煙覆蓋航廈大廳　十餘輛消防車急待命疏散旅客

記者魏有德／綜合報導

杭州蕭山機場昨（16）日晚間傳出大量濃煙覆蓋T3航站樓（航廈）的緊急情況。透過旅客及民眾拍下的影片顯示，滾滾黑煙不斷竄出，整個出境大廳頓時煙霧瀰漫，還有旅客掩住口鼻倉皇逃出，現場一片混亂。雖然當時機場客流量不大，不過，濃煙瀰漫至航廈頂部，十餘輛消防車緊急趕赴大廳外待命，協助疏散旅客。

▲杭州蕭山機場驗間冒出滾滾黑煙，旅客急忙從大廳往外跑。（圖／翻攝微博）

▲杭州蕭山機場驗間冒出滾滾黑煙，旅客急忙從大廳往外跑。（圖／翻攝微博，下同）

《錢江晚報》報導，4月16日晚，多位網友爆料稱，杭州蕭山機場航站樓突發火災，現場濃煙滾滾。據消息指出，濃煙出現在機場T3航站樓出發層的H島附近。17日凌晨1點，記者趕到杭州蕭山國際機場。剛出機場的地下停車場，步入新建成的機場交通中心，就聞到了煙味。

▲杭州蕭山機場驗間冒出滾滾黑煙，旅客急忙從大廳往外跑。（圖／翻攝微博）

據現場目擊旅客表示，只要越接近T3航廈，聞到的煙味越重，在到達樓層則有很多旅客跑出來，「行李提取處全是水，連天花板上都有水滴下來，還有保潔（清潔）人員正在清掃。」

▲杭州蕭山機場驗間冒出滾滾黑煙，旅客急忙從大廳往外跑。（圖／翻攝微博）

同時，在T3航廈的到達大廳外，出現不少旅客觀望突發情況，甚至有人直接席地而坐靠著牆角休息，此時，冒出濃煙的出發大廳所有進出口大門均已關閉，門口還有保安人員管制進出。直至凌晨1時30分左右，出發大廳的黑煙已經消散，地上留有疑似救援處置時留下的大量積水。

根據機場人員透露，事發時，該機場預定的航班皆已完常起降，整起事件中沒有人員受困及受傷，機場運行也沒受到影響，至於冒出黑煙的原因，正由相關人員調查中。

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