找工作多益成績重要嗎？職場「10大熱門產業」平均分數曝

文／Workworks職場人

英文外語能力堪稱是職場的必備條件！職場人們過去有考過「多益」的經驗嗎？「多益」除了成為申請大學及研究所的敲門磚，更是不少大間企業的面試入場券，根據104職場力數據顯示，一起跟著編輯的分享，來看看職場上熱門10大產業「多益」究竟需要多少分數呢？

＃貿易業

根據產業類別來看，「貿易業」的考生位居榜首，平均分數高達630分，主要原因在於普遍「貿易」產業商務人士，皆需頻繁使用英語與他國商業人士往來，擁有良好的語言溝通能力，也能培養國際市場敏感度、替個人業務進展大加分。

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＃外交事務

排行第二的「外交事務」行業則為596分，外交領事人員常見工作內容包含駐外館處兼辦相關外交事務、協助辦理護照製發、外國人訪台簽證及文件證明等，由此可知相當看重英文外語能力。

＃藥品製造業

職場人們曾經有研讀原文書的經驗嗎？凡事就讀醫學相關科系，普遍國際期刊及原文書的內容皆為英文，因此「藥品製造」行業非常重視英文能力，平時工作除了負責生產醫藥品，也必須看懂不同種藥物的成分及副作用等。

＃交通運輸業

「交通運輸產業」包含陸上運輸（大眾捷運及汽車）、水上運輸（船舶）、航空運輸（飛機航空）、倉儲業、郵政快遞業等，凡事從事運送貨物及旅客行業，普遍企業要求多益平均分數為593分，其中「航空運輸」的外語能力更為要求。

除了以上四大產業，另外「教育業」平均分數為592分、「大眾傳播媒體」平均分數為585分、「各級政府機關／立法司法單為」平均分數為577分、「軍警行業」平均分數為568分、「成衣製造業」平均分數為563分、「電信事業」平均分數則為560分。

根據統計，企業對於新人多益分數標準普遍設定在612分，且具備英文優勢的求職者不僅面試機會多，企業開出的薪資待遇也更好，建議職場人們在準備求職前，可先具備良好外語能力必考取相關英文證照！

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