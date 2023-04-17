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特斯拉上海第二座超級工廠募工　一線工人月薪上看4.4萬元　

▲特斯拉上海超級工廠,員工。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉上海第二座「超級工廠」儲能超級工廠項目9日簽約落戶上海臨港新片區。上海臨港招聘網站近日也釋出相關募工資訊，針對工程師等主管職開缺。據特斯拉現有的超級工廠員工待遇顯示，一名一線普通工人，每月基本薪資在5000元人民幣（約2.2萬元新台幣），加上獎金、津貼等福利，月收入上看1萬元人民幣（約4.4萬元新台幣）。

▲特斯拉上海超級工廠,員工。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠內的員工。（圖／CFP）

《IT之家》報導，據特斯拉官方微博消息，近日剛剛簽約落戶上海臨港的特斯拉儲能超級工廠開始招聘，崗位（職缺）涵蓋產品研發、智能（智慧）製造、供應鏈、工業互聯網研發等領域，工作地點均為上海臨港。

據了解，特斯拉這座工廠規劃生產超大型商用儲能電池（Megapack），初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh，計劃在2023年第三季度開工，2024年第二季度投產，產品提供範圍將覆蓋全球市場。

▲特斯拉上海超級工廠,員工。（圖／CFP）

▲特斯拉上海儲能超級工廠將於2024年正式投產。（圖／CFP）

特斯拉工作人員透露，在超級工廠工作的一線普通工人，月基本薪資為5000元（人民幣，下同）以上，其他收入有獎金、津貼、加班費等，1年17薪，平均月收入接近1萬元。此外，還有7%的五險一金，5%的住房公積金，免費工作餐、接駁車及全家免費商業保險等，福利制度完備。

至於這次儲能超級工廠的部分職缺也陸續浮出檯面，目前僅釋出工程師、主管、經理等高館職缺，在同類型職位待遇更為優渥，以一名儲能機械工程師為例，特斯拉的待遇在3萬至5萬元人民幣（約13.2萬元至22萬元新台幣）左右，同類型的職位待遇則落在2萬至4萬元人民幣（約8.8萬元至17.6萬元新台幣）間，如果待遇屬實，具有相當大的徵才競爭力。

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