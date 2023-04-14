退休金存多少才夠用？5步驟完整規劃退休理財　善用「4%法則」輕鬆試算

文／Workworks職場人

想提早退休，那麼該提前準備多少退休金呢？職場人們有曾經預想過未來要存多少金額的退休金嗎？本篇編輯將分享《提早退休說明書：定時程、估預算、存夠錢，登出職場前該做的全方位計畫》，帶領職場人們掌握退休理財規劃的5大步驟！

退休財務自由步驟

1.養成記帳習慣

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職場人們千萬別小看記帳！退休財務自由第一步驟為「養成記帳習慣」，因為有想要控制預算，比較會思考這個錢該不該花，且會重新思考錢的用途，對於估算退休金也很重要，職場人們可以隨手下載記帳App、善用自動化記帳系統（設定自動周期記帳、連結電子發票手機號碼、搭配每月下載一次信用卡消費記錄⋯等）。 透過良好的「記帳習慣」，可以更清楚自己能夠承擔退休後的消費和生活型態，也能藉此控管開支、降低對於退休的不安感！

2.預估退休費用

接著第二步驟為「預估退休費用」，職場人們首要步驟必須要估算出退休後每個月、每年，還有偶爾會出現的一次性支出有哪些，至於花費支出通常分為「消費性」和「非消費性」兩種，「消費性」包含食衣住行育樂等日常消費，「非消費性」則包含房貸利息、經常性的移轉支出（稅金、交通罰鍰、勞健保費用等）。

作者在書中建議職場人們，可將以上的支出花費分為「每月、每年、一次性」的發生頻率，進而預估退休後每月的花費、實現理想生活面貌！

3.定期檢驗資產負債狀況

第三步驟必須「定期檢驗資產負債狀況」，藉由「退休金準備資產負債表」盤點你目前的財產有多少，作者分享退休金準備資產負債表包含所有的資產及負債，職場人們將資產扣除負債，就會得出你的退休準備的「淨值」，大家也可以考慮將「活存、定存、勞保及勞退現值」等安全性較高的資產，一併計入債券類當中，當計入這些項目後佔比較高的，代表職場人們可以增加股票部位的積極投資比例。

4.計算財務自由的退休金數字

接續第四步驟「計算財務自由的退休金數字」，這個步驟是要試著計算你需要多少退休金，才能宣告財務自由退休，根據「Yahoo退休理財白皮書」調查結果顯示，大家平均認為需準備1,135萬才能退休，職場人們可以先問自己「你打算幾歲退休、你想要怎樣的退休生活、退休後是不是會有收入」？

作者在書中分享兩種計算退休金數字的方式，第一個方法為「直接加總法」，也就是將退休生活費需求扣除準備淨值，假設職場人們的資產為1300萬，且一年所需的生活費用是40萬 ，那麼50歲退休的人活到100歲則需要2000萬的生活費（50年乘以每年40萬花費），也就是說退休金缺口就剩下700萬。

第二個方法為「4%法則」，此方法考慮到物價上漲的影響，並設定出安全的提領比率，假設職場人們準備了1000萬的退休金，第一年從1000萬提領4%也就是50萬，第二年因物價上漲消費提升2%，也就必須提領1000萬中的6%為40萬8000元才夠用，後續年度則以此類推。在4%法則下，每年都要比前一年度提領更高的金額，才能夠維持和退休第一年一樣的購買力和生活水平，這樣考慮到物價上漲，且兼顧維持生活品質，才是理想的退休金額！

了解4%法則的提領方式後，就可以用4%提領率的法則來到理想的退休準備金額，假設一年需要40萬生活費，那就以「年度生活費用除以4%」就是職場人們所需準備的退休金金額。

5.建立退休金規劃

來到最後一個步驟為「建立退休金規劃」，經過前面的步驟，職場人們就能計算出自己的退休金準備缺口，編輯也推薦可以透過鉅亨網旗下基智網提供的「理財規劃」試算工具。依序填寫自身資料（預算在幾年內達成目標、目標所需金額、預估通貨澎脹率、目前已有現金、預估年報酬率等），就能算出所需退休金額的多寡，並確實執行退休金準備計畫！

以上「退休財務5步驟」分享，提供給職場人們可以在退休後不必擔心「退休金」燒光的方法，理財也不是只有投資，還包括妥善控制消費預算，不管要不要提早退休，都要早一點有退休計畫，才能盡早達成財務自由！

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