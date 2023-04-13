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台南召募暑期工讀生　讓脫貧學子探索「暑」於自己職場體驗

▲社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供「台南市政府社會局」、「台南美術館」、「台南市政府身心障礙者體適能中心」等14個工讀名額，讓弱勢學生報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供14個工讀名額，讓弱勢學生報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「打造希望家園、照顧弱勢優先」是台南市重要社褔政策，社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供社會局、台南美術館、台南市身心障礙者體適能中心」等14個工讀名額，讓弱勢學生及早探索自我興趣，發掘職涯興趣及自我優勢，將來進入職場後有更多職場選擇，有益未來職涯發展。

▲社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供「台南市政府社會局」、「台南美術館」、「台南市政府身心障礙者體適能中心」等14個工讀名額，讓弱勢學生報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，社會局自2022年推動脫貧「暑期工讀」計畫，提供弱勢學子社會局所屬相關單位，如親子館、實物銀行等服務單位職場工讀機會，2023年新增台南美術館及台南市體適能中心工讀機會，符合18歲至25歲低收及中低收入戶在學學生，即可報名。工讀期間自7月1日至8月31日止，工讀薪資以政府公告基本時薪計算，並依規定投保公提勞、健保及勞退，參與學子除獲得實質薪資收入、減輕家庭經濟負擔外，更藉由職場實務體驗，學習職場互動及相關技能，學習職場中的人際互動、累積自我的資源人脈網絡。

參與脫貧自立計畫的大學在學生小米（化名）來自低收入戶家庭，貼心的小米為減輕父母經濟負擔，每年暑假都會主動尋找打工的機會，去年暑假小米錄取台南市社會局暑期工讀生，適逢單位有多場大型宣導活動，小米結合自身大學設計相關背景，協助單位進行宣導影片剪輯及宣傳簡章的平面設計，成品獲得單位好評。

▲社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供「台南市政府社會局」、「台南美術館」、「台南市政府身心障礙者體適能中心」等14個工讀名額，讓弱勢學生報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小米說在兩個月工讀期間，受到許多同事照顧，讓她學習到職場中的人際互動技巧，同時也發掘自身職涯興趣及優勢，幫助她確認畢業後將朝向設計領域發揮。

社會局盧禹璁局長指出，為落實黃偉哲市長協助弱勢青年自立脫貧，實現積極性社會救助精神，近年來社會局陸續辦理多項脫貧自立相關方案，包含「獎助學金暨專長培力補助方案」、「企業實習方案」、「資產累積方案」、「微型保險」、「就業獎勵」等多個協助方案，以多元面向幫助弱勢學子及其家庭階段性的脫離貧窮。

▲社會局運用公益彩券盈餘基金經費續辦「脫貧自立暑期工讀計劃」，提供「台南市政府社會局」、「台南美術館」、「台南市政府身心障礙者體適能中心」等14個工讀名額，讓弱勢學生報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

脫貧暑期工讀生招募自即日起接受報名至2023年4月19日止，社會局將於5月份進行面試甄選再公布錄取名單，有工讀意願者請洽06-2995686台南市社會局社會救助科報名或至社會局網站自立脫貧方案(https://reurl.cc/QLRa8q )查詢相關資訊。

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