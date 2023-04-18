快訊／民進黨立委初選民調第二天　松信陷延長賽、桃園區參戰

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火。何志偉18日受訪時表示，自己的情緒問題是小我，這次初選會獲得關注是因為對手一直抹黑，「昨天甚至有一些字眼，小弟、廝殺、下三濫等等，讓我難過、睡不著覺，不知道該如何教育下一代，每一天好好做人、做事，團結的台灣才有力量。」