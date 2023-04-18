快訊／民進黨立委初選民調第二天　松信陷延長賽、桃園區參戰

▲余宛如積極爭取民進黨提名。（資料照／余宛如提供）
記者呂晏慈／台北報導
民進黨區域立委初選17日開跑，18日晚間將繼續執行台北市第七選區（信義、松山），該區新系市議員許淑華再次尋求提名機會，面臨英系市議員洪健益挑戰；另也將執行桃園市第四選區（桃園）民調，該區由前不分區立委余宛如爭取出戰，前市議員范綱祥、去年選議員落選者蕭立妍也登記參選。
民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，除了昨天晚間完成的新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），以及今天晚間將繼續執行的台北市第七選區（信義、松山），今天上午抽籤結果，晚間也將執行桃園市第四選區（桃園）民調作業。
▲范綱祥爭取選民支持。（資料照／翻攝自范綱祥臉書）
此外，本周還將進行台北市第二選區（立委何志偉、市議員王世堅）、台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。
至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。
▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委初選。（資料照／記者林敬旻攝）
▲民進黨市議員洪健益登記參選台北市立委初選。（資料照／記者林敬旻攝）
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