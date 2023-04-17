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台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南麻豆中山路有小學生為等公車，在店家騎樓地「坐、躺、睡」一事，台南市交通局公運處長吳俁之指出，經實地了解，「電姬戲院」站周邊並無公有地，公運處會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民朋友有更好的候車環境。

▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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公運處長吳俁之指出，該站「電姬戲院」站有8條路線經過，也有幹線公車，一天超過1百個班次，尚屬密集。尖峰時段最密約10到15分鐘1班車，離峰班距較長，現場設有LED智慧站牌縣市到站時間，也可下載台南公車APP，掌握公車資訊。

公運處長吳俁之說，經查「電姬戲院」站周邊沒有公有地，公運處將嘗試向店家協調可否提供騎樓設置座椅，提供市民朋友更舒適候車環境。

▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，有網友在臉書社群PO出3張照片，並表示：「第一次看見這樣等公車的」，照片中有1名國小男學童，先盤坐在美髮店騎樓地上等公車，等一陣子可能腳麻，乾脆在地上躺平，最後竟倚柱子睡著了，引起網友熱議表示令人「看了好心疼」，是不是應在公車站牌設座椅，別讓孩童或長者沒地方等車。

▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市公運處長吳俁之指出，「電姬戲院」站周邊並沒有公有地，會嘗試向店主協調，看能否在騎樓附近設置公共座椅，讓市民有更好候車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網友所PO的照片是位在台南麻豆區中山路，網友看見一名疑似國小男童在該處等公車，小男童先是盤坐騎樓下，而後改換成躺在地上，過沒多久，又移動到旁邊的柱子，側靠在柱子呼呼大睡，網友忍不住：「第一次看見這樣等公車的」。

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