快訊／網紅名醫「假診斷割包皮」涉詐保　300萬交保

▲顧芳瑜17日晚間被移送北檢複訊，訊後被諭知300萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

網紅名醫「鳥科學先生」顧芳瑜近日被指控，涉嫌多次為割包皮病患製作假的診斷證明，讓病患拿去向保險公司請領高額理賠，檢警17日持搜索票、拘票兵分14路展開搜索，並拘提顧芳瑜到案說明。台北地檢署17日晚間複訊後，諭令顧芳瑜300萬元交保。

▲顧芳瑜17日晚間因詐保案，被警方上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

刑事局日前接獲檢舉，知名泌尿科醫師顧芳瑜涉嫌於2020年至2021年間多次替病患製作不實診斷證明，讓病患得以申請一家甚至多家保險公司理賠。北檢17日指揮刑事局兵分14路前往顧芳瑜位於大安區診所、住家及涉嫌詐保的病者住處搜索，查扣大批病歷資料，並陸續拘提包含顧芳瑜及8名病患到案偵訊。

診所內的監視器畫面可以看見，警方17日上午9點多進入診所，在診間內來回穿梭進行搜索，有人坐在醫師座位上調閱電腦資料，而顧芳瑜則坐在平常民眾看診的位置紹接受詢問。警方後續出示拘票將顧芳瑜上銬逮捕，移送過程中為顧及顧醫師顏面，讓其以外套遮住手銬、自行步行上車。

警方完成隔離偵訊後，17日晚間依涉嫌加重詐欺、偽造文書等罪嫌將顧芳瑜等人移送台北地檢署複訊。台北地檢署陸續對涉案嫌疑人進行複訊後，諭令顧芳瑜300萬元交保，4名病患1萬到3萬元不等交保，其餘4名病患獲飭回。

據悉，涉案病患年齡從20多歲到50歲都有，其中1人還是知名大學碩士高材生，現在中央機關擔任公務員，而這些病患已有人坦承犯行，檢警目前在勾稽比對詳細的詐保金額。

▲診所聲明否認造假診斷證明。（圖／翻攝鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

針對遭檢警搜索拘捕一事，顧芳瑜泌尿科診所17日發布聲明，表示相關診斷證明一向是根據病患實際狀況開立，並無造假，且「顧醫師先前在台北醫學大學附設醫院擔任泌尿科主治醫師時，因科內主治醫師利用職權之便，三番兩次利用檯面上與檯面下的操作來抹黑攻擊，顧院長不願捲入白色巨塔內的明爭暗鬥，因一心只想為廣大病患服務，故而選擇離開北醫向外打拼。今日之事件，讓人不免聯想是否也為同業的惡意檢舉。」