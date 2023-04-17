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女大生被逼吃避孕藥！學長威脅「我有很多照片」　拉學校廁所性侵

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲女大生與同校學長發生關係，不料對方竟要脅散布性愛照片、影片，要求持續發生關係...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名李姓男大生曾與學妹發生關係，並拍下性愛照片、影片，但後來交了女友，向學妹求歡遭拒，竟5次要脅發生性行為，否則就要公開性愛照片。學妹不得不屈從，還被逼吃避孕藥，在學校廁所、李男女友住處遭性侵。台南地院審理後，考量李男以50萬元達成和解，判處2年有期徒刑，緩刑5年，期間付保護管束。

根據判決書，李男結交女友後，學妹拒絕再發生關係，但李2021年9月仍傳訊糾纏「拜託啦，一次就好！」後見學妹態度堅決回答「不行」，李態度大變，立刻恫嚇要散布以前拍下的性愛圖影，「不管，妳一定要吃（避孕藥）」、「妳不想被別人看到那些照片吧！」

起初學妹以月事為由拒絕，但李男仍不死心「那等妳走的那天，我去找妳唄」，並在2天後赴女方租屋處逞慾。事後，李男食髓知味，隔月又傳訊「晚上見面」、「不理我就外傳ㄛ」、「我現在要過去了」，在學校廁所性侵學妹。

去年1月，李男再次傳訊「想跟你嘛」、「而且妳沒忘記我有很多妳的照片吧」，見學妹拒絕，再次恫嚇「不要那我就PO上網嘍」，隨後赴女方租屋處性侵得逞。同年5月，李囂張傳訊「我不管，反正1：40你沒過來我就外流」，並在女友租屋處性侵學妹。

去年5月，李男又以相同手段得逞。不過，學妹對性愛勒索再也忍無可忍，選擇向警方報案，全案因此曝光。

台南地院法官審理時，查明李男5次性侵，但考量男方沒有前科，犯後悔悟，雙方已以50萬元達成和解，且女方也同意不再追究刑事責任，因此上月底判處5次強制性交罪各判1年8個月，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年，必須提供180小時義務勞務，期間赴保護管束，並沒收犯案用的Iphone1支、電腦主機1台。

至於李男請求只查扣儲存設備、歸還電腦主機一事，法官認為，該電腦主機內所儲存的猥褻影像，已完全依附儲存於主機記憶體內，依現有科學技術，顯難將儲存內容自該電腦中徹底刪除，而不能完全排除回復檔案之可能性，因此應該沒收。

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